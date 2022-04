Wintereinbruch sorgt für zahlreiche Unfälle - Porsche mit Sommerreifen schlittert von Autobahn

Von: Franziska Konrad

Vom aktuellen Wintercomeback in Bayern ist derzeit besonders Franken getroffen. Die Polizei meldet seit der Nacht auf Samstag zahlreiche Unfälle. Mehrere Personen wurden verletzt.

Kitzingen/Bamberg - Der erneute Wintereinbruch in Bayern kam zwar nicht komplett angekündigt - trotzdem überraschte er die Autofahrer im Freistaat und sorgte in der Nacht zum Samstag, 9. April, für zahlreiche Unfälle.

Nach Wintereinbruch in der Nacht: Viele Unfälle auf Bayern Straßen - Mehrere Verletzte

Dabei wurde ein Mann im Landkreis Bamberg schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im oberfränkischen Burgwindheim hingegen blieb ein Kleintransporter am frühen Samstagmorgen an einer Steigung stecken, zwei dahinter fahrende Autos mussten deshalb ebenfalls stehen bleiben. Als der 27-jährige Fahrer des zweiten Wagens aussteigen wollte, fing sein Auto zu rutschen an. Der Mann wurde der Polizei zufolge zwischen Fahrzeug und Leitplanke eingeklemmt - und musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden.

Trotz Schneefalls war am Freitagabend ein Porschefahrerin in Fahrtrichtung Bamberg mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Das berichtet infranken.de. Der Wagen schlitterte von der Fahrbahn - und blieb völlig beschädigt hinter der Leitplanke stehen. Wie News5 berichtet, soll das Auto mit Sommerreifen unterwegs gewesen sein.

Unfall wegen starkem Schneetreiben: Mann prallt auf Fahrbahn gegen Baum

Im Landkreis Kitzingen passierten insgesamt zwölf Unfälle, bei denen allerdings niemand verletzt wurde. Unter anderem prallte ein Mann in einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum, den er wegen des starken Schneetreibens nicht gesehen hatte. Außerdem rutschte ein Lastwagen in einen Straßengraben und musste anschließend vom Technischen Hilfswerk geborgen werden. Und im Landkreis Hof kam es der Polizei zufolge in der Nacht auf Samstag und am Samstagmorgen vor allem wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu mehreren Unfällen.

