„Hey Bayern, warum können wir das nicht?“ Diskussion um Windräder – und um die „schöne Landschaft“

Von: Felix Herz

Windräder sorgen für grüne Energie – doch es gibt reichlich Diskussion um die saubere Stromquelle. © imagebroker / IMAGO / Screenshot Reddit / r/asozialesnetzwerk

Windräder sorgen für grünen Strom – gerade in diesen Zeiten für viele Menschen eine willkommene Energie-Alternative. Auf Reddit entbrannte dazu eine Diskussion.

München – Nicht nur wegen des Klimawandels, auch wegen der explodierenden Gas- und Kohle-Preise werden alternative Energie-Quellen immer interessanter. Windräder produzieren schon seit Jahren grünen Strom und viele Menschen fordern, diese Quelle massiv auszubauen, um unabhängiger von klimaschädlichen Energien und teuren wie fragwürdigen Lieferanten zu werden. In Griechenland feierte man nun einen Meilenstein – und auf Reddit fragte ein Nutzer, warum das nicht hierzulande klappte.

Klimawandel: Grüne Energie in Bayern – Reddit-Diskussion um Griechenland

„Hey Bayern und Co. warum können wir das nicht?“, fragte ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform Reddit. Dazu postete der User einen Beitrag von spiegel.de, in dem berichtet wird, dass Griechenland es jüngst geschafft hat, das Land – für mehrere Stunden – ausschließlich mit erneuerbaren Energien zu versorgen.

Der Ökostrom wurde durch Wasserturbinen und Windräder erzeugt. Ein Konzept, auf das auch Bayern baut – oder? Die meisten Reddit-Nutzer, die den Beitrag kommentieren, stimmen in den Tenor des Posts grundsätzlich ein. Viele weisen aber darauf hin, dass solche Erfolge auch in Deutschland immer wieder passieren. Denn bei diesen Berechnungen gehe es darum, einzelne Spitzen in der Stromproduktion zu identifizieren, die dann das ganze Land versorgen könnten, erklärt ein Nutzer. An Neujahr 2018 zum Beispiel, so schreibt es sueddeutsche.de, ist dies der Fall gewesen.

„Aber die schöne Landschaft“ – Nutzer verspotten Windrad-Kritiker

Einige Reddit-User nutzen auch die Gelegenheit, um sich über die Kritik an Windrädern zu belustigen. „Aber die schöne Landschaft“, schreibt ein Nutzer offensichtlich ironisch und zeigt so, dass er die Gegenstimmen, die Windräder als Verunstaltung der bayerischen Landschaft sehen, nicht nachvollziehen kann.

Ein anderer Nutzer versteht nicht, warum immer auf Bayern geschimpft werde. Der Freistaat belege Platz drei im bundesweiten Vergleich hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energien. „Aber immer schön auf Bayern schimpfen, nur weil der Söder den 10H-Mist verzapft“, folgt noch ein Seitenhieb auf den bayerischen Ministerpräsidenten.

