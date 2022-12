„Positive Marketing-Aktion“: Karl-May-Verlag resümiert Winnetou-Debatte – und mahnt Kritiker

Von: Felix Herz

Die Schauspieler Lex Barker als Old Shatterhand (l-r), Pierre Brice als Winnetou und Ralf Wolter als Sam Hawkens in einer Szene des Films «Der Schatz im Silbersee» © picture alliance/dpa

Mit etwas Abstand zieht der Karl-May-Verlag eine Bilanz der teils sehr emotional geführten Diskussion rund um die Werke des Autors Karl May.

Bamberg – Es war eines der größeren Aufregerthemen im Sommer 2022: die Debatte rund um Winnetou und Autor Karl May. Weil der Ravensburger Verlag die Begleitbücher zum Kinofilm „Der junge Häuptling Winnetou“ nach Vorwürfen der kulturellen Aneignung wieder aus dem Sortiment nahm, entbrannte eine zum Großteil hitzig geführte Diskussion um die Werke des 1912 verstorbenen Autors.

Die Kritiker befanden, dass die Bücher nicht mehr zeitgemäß seien und rassistisch gegenüber der indigenen Kultur – zudem würden sie den Genozid an den amerikanischen Ureinwohnern romantisieren. Verteidiger der Romane, zu denen unter anderem auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zählte, warfen den Kritikern wiederum vor, zu übertreiben, Karl May und seine Bücher in einem falschen Licht darzustellen und Cancel Culture in Reinform zu betreiben.

„Positive Marketing-Aktion“: Die Bilanz des Karl-May-Verlages

Einige Monate später und mit etwas Abstand blickte nun der Karl-May-Verlag mit Sitz in Bamberg auf die Debatte zurück – und zieht eine positive Bilanz. Eigenen Angaben nach habe man von der Diskussion profitiert. „Eine Umfrage hat gezeigt, dass mindestens 70 Prozent der Deutschen hinter Karl May und Winnetou stehen. So hat sich das Ganze auch zu einer positiven Marketingaktion entwickelt und den Verkauf der ‚Winnetou‘-Bücher stark angekurbelt“, teilte der Verlag mit.

Die Debatte war im Sommer auf beiden Seiten sehr emotional geführt worden, sogar Politiker wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger machten mit drastischen Aussagen von sich Reden. Söder selbst zeigte sich erneut frustriert über die Diskussion, unter anderem der Comedian Micky Beisenherz nahm dies für einen Seitenhieb zum Anlass. Etwa zwei Wochen lang tobte die Diskussion vor allem in den sozialen Medien, auf Twitter schoss die Zahl der Winnetou-Wortbeiträge in die Höhe.

Karl-May-Verlag mahnt Kritiker – negatives Bild sei ungerechtfertigt

Merkur Bayern sprach auch mit dem indigenen Bestseller-Autor David A. Robertson, der sich gegen Verkaufsverbote positionierte – aber einen anderen Umgang mit Romanen über die amerikanischen Ureinwohner stark machte. Rückblickend ist der Karl-May-Verlag froh über die Debatte.

Denn schon länger hätte sich bei vielen Menschen unterschwellig ein negatives Bild über Karl May manifestiert, man warf ihm zum Beispiel die Missachtung des Genozids an den amerikanischen Ureinwohnern in seinen Werken vor. Ein Blick ins Vorwort zu „Winnetou I“ würde aber genügen, um zu erkennen, dass dies absolut nicht stimme.

Die Debatte aus dem Sommer habe dies ans Licht gebracht. Abschließend mahnte der Verlag in Bayern, dass sich die Kritiker zuerst mit den Werken Karl Mays beschäftigen sollten, bevor sie Kritik in den sozialen Medien äußern. So sei es nämlich im Sommer gewesen, hieß es. (fhz)

