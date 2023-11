Wintersportler im Glück: Ski-Saison in Bayern beginnt deutlich früher – samt Preis-Schmankerl

Von: Felix Herz

Tolle Nachrichten für alle Wintersport-Fans: Die Saison beginnt dank des überraschend frühen Wintereinbruchs vielerorts deutlich früher.

Oberstdorf – Am zurückliegenden Wochenende gab es den ersten richtigen Schnee in Bayern – und der hatte es in sich. In den letzten Tagen schneite es dann sogar weiter – und das, obwohl erst am Freitag, 1. Dezember, meteorologischer Winteranfang ist. Neben glatten Straßen und leider vielen Unfällen im Freistaat gibt es nun gute Nachrichten für alle Wintersport-Fans: Die Saison kann früher losgehen!

Mit Naturschnee: Wintersport-Saison geht früher los

In Zeiten des Klimawandels mussten sich Skifahrer und Co. an Kunstschnee gewöhnen – ohne diesen ging selbst im tiefsten Winter oftmals wenig. Nicht so zum Start in den Winter 2023: Weil es zuletzt reichlich Neuschnee gab, startet die diesjährige Skisaison nicht nur deutlich früher – sie tut das auch mit Naturschnee.

Dank des frühen und unerwartet heftigen Wintereinbruchs in Bayern dürfen sich Wintersportler über einen früheren Beginn der Saison freuen. (Symbolbild) © Action Pictures / IMAGO

Wie die Tagesschau berichtet, starten am Donnerstag, 30. November, bereits die ersten Lifte in Oberstdorf. Immerhin liegen in den dortigen Bergen bis zu zwei Meter Schnee.

Auf der Website der „Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen“ heißt es dazu: „Die Söllereckbahn, die Schrattenwangbahn sowie das Kinderland ‚Sölli's Winterwelt‘ sind ab dem 30.11.2023 in Betrieb. Für Winterwanderer sind der Panoramaweg und weitere Winterwanderwege perfekt präpariert“. Der Frühstart gilt aber nicht überall: „Die weiteren Skiräume der OK·Bergbahnen ziehen am 08.12.2023 nach“, heißt es auf ok-bergbahnen.com.

Weitere Skigebiete folgen am Wochenende: auch außerhalb vom Freistaat

Laut Tagesschau ziehen noch am Wochenende weitere Skigebiete nach und öffnen früher als geplant. Darunter die Zugspitze in Oberbayern sowie Gebiete im Allgäu. Auch die Skigebiete von „Alpen Plus“ gehen bereits am Wochenende an den Start. In einer Pressemitteilung schreiben die Betreiber: „Der Schneefall der letzten Tage und kalte Temperaturen versprechen einen frühen Bilderbuchstart.“

„Vorerst geht nur ein Teil der Anlagen in Betrieb und auch nur für das Wochenende. So läuft am Spitzingsee der Kurven-, Osthang- und Nordhanglift, am Sudelfeld der Waldkopf-6er-Sessel mit Familienabfahrt sowie der Wedel- und Hotellift“ heißt es zur aktuellen Planung. Unter der Woche bleiben die Skilifte aber nochmal geschlossen, um sich weiter auf den Hochbetrieb rund um Weihnachten vorzubereiten – dafür gelten aber am Wochenende ermäßigte Preise, teilte „Alpen Plus“ mit.

Neben den bayerischen Skigebieten dürfen sich auch einige in den Mittelgebirgen Deutschlands, zum Beispiel am Feldberg im Schwarzwald, über einen winterlichen Frühstart freuen. (fhz)

