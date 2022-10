Grüne legen Index vor: Lebensstandard in Bayern sinkt

Von: Felix Herz

Der Lebensstandard der Menschen in Bayern ist gesunken – zumindest in Relation pro Einwohner (Symbolbild). © imagebroker / IMAGO

Im aktuellen regionalen Wohlfahrtsindex zeigt sich, dass der Lebensstandard der Menschen in Bayern zwischen 1999 und 2019 zurückgegangen ist.

München – Am Montag, 24. Oktober legten die Grünen im Bayerischen Landtag in München bei einer Pressekonferenz den aktuellen regionalen Wohlfahrtsindex (RWI) vor. Diesem zufolge sank der Lebensstandard der Menschen in Bayern zwischen dem Jahr 1999 und 2019.

Lebensstandard in Bayern sinkt: Grüne legen Wohlfahrtsindex vor

Zwar sei der gesamte RWI-Wert im Freistaat in dem Zeitraum der 20 Jahre zwischen 1999 und 2019 leicht gestiegen, müsse wegen des Bevölkerungswachstums jedoch auf mehr Köpfe verteilt werden. Daraus ergibt sich –in Relation pro Kopf – ein RWI-Wert von 95,5 – 1999 hatte dieser noch 100,4 betragen. Dementsprechend steht ein Rückgang von rund fünf Prozent zu Buche.

Der Wohlfahrtsindex umfasst zahlreiche Faktoren, zieht unter anderem auch Umweltschäden und wirtschaftlichen Wohlstand in Betracht. Hier liegen auch die Ursachen für den Rückgang: Den Autoren zufolge führen sie den Verlust der fünf Prozentpunkte vor allem auf die weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich sowie die steigenden Kosten in Folge von Treibhausgasen.

Ursachen für den Wohlstands-Rückgang in Bayern: Grüne kommentieren

Bei den Kosten durch Treibhausgase werden unter anderem Wohlstandsverluste wegen Wasserknappheit, Ernteausfällen oder Naturkatastrophen berechnet. Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen in Bayern, betont, dass mehr Menschen im Freistaat vom wirtschaftlichen Erfolg profitieren müssen. „Wohlstand bedeutet mehr als nur Wirtschaftswachstum“, so die 37-Jährige.

Sie fordert: „Die Staatsregierung muss ihre Instrumente und Maßnahmen viel gezielter auf konsequenten Klima- und Umweltschutz, faire Chance und besonders armutsgefährdete Personengruppen hin ausrichten“. Der diesjährige RWI wurde vom Institut für interdisziplinäre Forschung (FEST) in Heidelberg aufgestellt, die Grünen steuerten Fördermittel bei. Die Autoren des Indexes sehen ihn als Alternative zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), mehr als bei diesem werden demnach beim RWI neben den ökonomischen auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt. (fhz)

