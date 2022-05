Zensus 2022 in Bayern: Wie steht es bei der Volkszählung um den Datenschutz?

Von: Theresa Kuchler

Beim Zensus 2022 steht der Datenschutz im Fokus: Es ist die erste Volkszählung seit Einführung der DSGVO. © Arno Burgi/dpa

Für den Zensus 2022 werden gerade Millionen Bayern zu ihrer Lebenssituation befragt. Der Datenschutz spielt eine wichtige Rolle - doch Kritik wurde schon früh laut.

München - Der Zensus 2022 ist die erste Volkszählung seit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Was mit den Angaben der Bürger in Bayern passiert, die zu Alter, Wohnort oder Beruf befragt werden, steht bei dem diesjährigen Zensus also umso mehr im Fokus. Schon während der Vorbereitungen wurde die erste Kritik am Datenschutz laut.

Die Daten für den Zensus 2022 werden EU-weit erhoben - und nur alle zehn Jahre. Damit alles reibungslos abläuft, hat der Staat bereits früh mit den Vorbereitungen für die diesjährige Volkszählung begonnen und 2017 das erste Zensus-Vorbereitungsgesetz verabschiedet. Für Datenschutzexperten also genug Vorlaufzeit, um sich der Sache anzunehmen.

Und es gab Grund zur Kritik: Wie datenschutzexperte.de berichtet, geriet besonders die Tatsache in den Vordergrund, dass der Gesetzesentwurf auch Fragen zur Religionszugehörigkeit vorsah. Den Kritikern zufolge widerspräche das dem Grundsatz der Datenminimierung. Außerdem gingen sie über die Vorgaben hinaus, die die EU für die Befragung festgelegt hat.

Datenschutz beim Zensus 2022 in Bayern: Kritik und Umsetzung

Die Bundesregierung reagiere auf die Kritik und führte bei der diesjährigen Volkszählung Neuerungen in Sachen Datenerhebung ein. „Bei der Haushaltebefragung fallen im Vergleich zum Zensus 2011 die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft sowie die freiwillige Frage nach dem Glaubensbekenntnis weg“, heißt es dazu auf der offiziellen Website des Zensus 2022. Die Informationen zur Religionszugehörigkeit der bayerischen Bürger würden ausschließlich aus den Melderegistern genutzt.

Zensus 2022 in Bayern: Herrmann plädiert für Teilnahme

Auch der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann sichert bei der Volkszählung die maximale Sicherheit der Daten zu. „Der Schutz und die Vertraulichkeit der Daten haben beim Zensus höchste Priorität“, sagte Herrmann bei einer Erklärung am 13. Mai. „Die Daten werden nach den Vorschriften der Statistikgesetze strikt geheim gehalten und nicht an andere Behörden oder Dritte weitergegeben.“

Außerdem appellierte der Innenminister an die Bürger in Bayern, unbedingt an den Befragungen teilzunehmen und vollständige und genaue Auskünfte zu geben. Die Teilnahme an der Volkszählung ist allerdings ohnehin Pflicht. Was Ihnen bei Versäumnis droht, lesen Sie hier.

