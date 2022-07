Eisenbahngesellschaft schlägt Alarm: Streckenzustand „inakzeptabel“ – Entwicklung „ist erschreckend“

Von: Felix Herz

Der Zustand der Infrastruktur auf dem bayerischen Schienennetz ist der Eisenbahngesellschaft zufolge „inakzeptabel“ (Symbolbild). © Arnulf Hettrich / IMAGO

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft richtet sich mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit. In der Pressemitteilung geht es vor allem um die Infrastruktur.

München – Nach zwei verheerenden Zugunfällen im Jahr 2022 in Bayern und unzähligen Verspätungen, Zugausfällen und anderen Bahnproblemen schlägt nun auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) offiziell Alarm. In einer Stellungnahme an die Presse berichtet die Gesellschaft von einer durchgeführten Auswertung, nach der die Verspätungen der Bahn in Bayern seit Ende Mai um zehn Prozent zugenommen habe.

Bayerisch Eisenbahngesellschaft schlägt in Hinblick auf Infrastruktur Alarm

Natürliche spiele dabei die Einführung des 9-Euro-Tickets eine Rolle, heißt es. Doch die Mängel an der Schieneninfrastruktur würden dies nochmal deutlich in den Schatten stellen. Bei den Ursachen für Verspätungen legten „Infrastrukturdefizite deutlich zu“. Ein Vergleich macht dies besonders deutlich:

Betrachtet man ausschließlich die Fahrbahnmängel, so stieg deren Anteil an allen Verspätungen von durchschnittlich 1,8 Prozent im Zeitraum Januar bis Mai 2022 auf 11,7 Prozent im Juni 2022, also um mehr als das Sechsfache.“

Damit nicht genug: Laut BEG verbergen diese Durchschnittszahlen ein noch viel größeres Problem. Denn auf Strecken, die kaum für den Fernverkehr genutzt werden, sieht es noch schlimmer aus. Ein einigermaßen pünktlicher Zugverkehr sei dort kaum mehr möglich, heißt es.

Erst Ende Juni hatte die Bundesregierung zusammen mit der Deutschen Bahn eine Generalsanierung der wichtigsten Schienenabschnitte angekündigt. In Hinblick darauf schickt Bayern Verkehrsminister Christian Bernreiter deutliche Worte an die Verantwortlichen: „Ich appelliere deshalb eindringlich an die Deutsche Bahn und den Bund: Vernachlässigen Sie die Regionalstrecken nicht zugunsten der Hauptverkehrsachsen.“ Es brauche „massive Investitionen“, der jetzige Zustand sei „inakzeptabel“, so Bernreiter.

Werdenfelsnetz: Ein besonders drastisches Beispiel

In der Pressemitteilung führt die Bayerische Eisenbahngesellschaft das Werdenfelsnetz als besonders drastisches Beispiel für die zunehmenden Infrastrukturprobleme auf. „Auf den Bahnstrecken zwischen München, Garmisch-Partenkirchen, Kochel und Oberammergau stieg die Anzahl der Verspätungsfälle, die auf Fahrbahnmängel zurückzuführen sind, im Juni 2022 auf mehr als das Zwanzigfache im Vergleich zu den Vormonaten.“ Hinzu kommen Zugausfälle und die nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen und der anhaltenden Ursachenforschung noch immer gesperrte Strecke.

Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der BEG, findet dazu deutliche Worte. „Die jüngste Entwicklung ist wirklich erschreckend“, so die Verantwortliche. Ein planbarer Betrieb sei aufgrund von Langsamfahrstellen wegen maroder Abschnitte sowie kurzfristige Streckensperrungen kaum mehr möglich.

Kritik gibt es dabei auch für die DB Regio. So sei es verständlich, dass bei kurzfristigen Ausfällen nicht sofort Schienenersatzverkehr (SEV) bereitgestellt würde. Aber dass rund um Garmisch-Partenkirchen auch sechs Wochen nach dem Zugunglück nicht ausreichend SEV zur Verfügung stehe, sei „inakzeptabel“, schimpft Bärbel. Daher habe man die DB Regio offiziell abgemahnt. (fhz)

