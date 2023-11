Bayerns neues Ein-Euro-Ticket: Für viele Radler nutzlos

Von: Johannes Welte

Drucken Teilen

Ab 10. Dezember können Radler in Bayerns Nahverkehrszügen für einen Euro am Tag ihren Drahtesel mitnehmen. Damit wird ein Wahlversprechen von Markus Söder umgesetzt. Allerdings gilt das Ticket in vielen Zügen und zu vielen Zeiten gar nicht, die Regeln sind sehr kompliziert.

München – Für einen Euro am Tag quer durch Bayern reisen, das hört sich gut an, vor allem vor einer Landtagswahl. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte das günstige Radlticket Ende März an, sieben Monate vor der Landtagsabstimmung. Die Regierungsfraktionen CSU und FW beschlossen die Neuerung im Juli im Landtag noch rechtzeitig vor den heißen Wahlkampfhase.

Fahrradticket startet mitten im Winter

Auf beliebten Strecken wie der BRB zum Tegernsee (hier in Gmund) gilt das Ein-Euro-Ticket gar nicht. © THOMAS PLETTENBERG

Gestern war es dann so weit, die Bayerische Regiobahn teilte mit: Das Ein-Euro-Ticket kommt zum 10. Dezember – also mitten im Winter, wenn ohnehin wenig geradelt wird. „Der Start im Winter ermöglicht den Eisenbahnverkehrsunternehmen und uns, die Einführung als Testphase anzugehen“, erklärt Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). Er kündigte bereits an, man wolle das Ticket in den nächsten Monaten „weiterentwickeln“. Das neue Fahrradticket heißt übrigens BasTi, eine Abkürzung für „Bayerisches SPNV-Ticket Rad“.

Das neue Fahrradticket sorgt für viel Verwirrung. © imago stock

Nicht nur der Termin ist ungünstig, es gibt auch sehr viele Einschränkungen – etwa zeitlicher Art: So gilt das Ticket von Montag bis Freitag erst ab 9 Uhr, also nicht in der morgendlichen Hauptverkehrszeit. Vom 15. März bis 3. Oktober gilt es zudem an Freitagen nur zwischen 9 und 12 Uhr – weil die Züge an den Nachmittagen besonders voll seien, heißt es.

An einem Sommerwochenenede gilt das Ticket nicht

An den Wochenenden gibt es das neue Ein-Euro-Ticket nur im Winterhalbjahr, also zwischen 4. Oktober und dem 14. März. Im Sommer und am Wochenende, wenn die meisten Menschen radeln wollen, muss man also wieder die teuren Tagestickets wie bisher kaufen. So kostet die Fahrrad-Tageskarte Bayern 6 Euro, das Radltagesticket im MVV 3,30 Euro. Erhältlich soll das neue Radlticket an Fahrkartenautomaten sowie auf den Webseiten und in den Apps der Eisenbahnunternehmen sein.

Außerdem ist das Ticket auf vielen Strecken gar nicht gültig, darunter beliebte Strecken wie von München über Rosenheim nach Salzburg und Kufstein sowie nach Bayrischzell, Tegernsee und Lenggries. Ebenfalls nicht gültig ist das Ticket im Regionalexpress zwischen München und Nürnberg, mit dem Radler gerne das Altmühltal ansteuern. Zwischen Memmingen und Hergatz bei Lindau (Bodensee) gilt es auch nicht, im Alex von München nach Hof bzw. Furth im Wald heißt es ebenfalls: Fehlanzeige!

Und man kann mit der Fahrkarte nicht innerhalb der Verkehrsverbünde wie dem Münchner MVV oder dem Nürnberger VGN das Rad mitnehmen, die aber den Großteil Bayerns umfassen. Allerdings ist es laut BEG erlaubt, mit dem Ein-Euro-Ticket das Radl von einem Verbund zum anderen zu transportieren oder in eine Region außerhalb der Verbünde. Als Radler muss man dem Schaffner nur glaubhaft versichern, dass man plant, mit der Radlticket den Verbund zu verlassen – die BEG setzt auf Ehrlichkeit und hofft, dass bis nächsten Sommer in allen Verkehrsverbünden mit dem Ein-Euro-Ticket gefahren werden kann.

Auf viele Strecken und innerhalb der Verkehrsverbünde gilt das Ticket nicht

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC erklärt, man sei froh, dass ein erster Schritt gemacht werde, um die Radmitnahme zumindest zeitweise und teilweise günstiger zu machen, doch die Regeln seien zu kompliziert. Bernadette Felsch, Vorsitzende des ADFC Bayern, erklärt: „Der Kauf des richtigen Fahrradtickets war bisher schon eine Wissenschaft für sich. Das Ein-Euro-Ticket als zusätzliches Angebot wird das leider nicht einfacher machen.“

Das Ziel, die Radmitnahme zu vereinfachen und zuverlässiger zu ermöglichen, sei also noch nicht erreicht. Die Kapazitäten für Fahrräder in den Zügen müssten deutlich erweitert werden – und die anfangs noch nötigen Restriktionen für das Ticket müssten „baldmöglichst Schritt für Schritt aufgehoben werden“. Und außerdem müssten vielerorts die Bahnsteige verlängert werden, damit längere Züge mit mehr Kapazitäten für Fahrräder halten können.

Außerhalb Bayerns ist die Fahrradmitnahme oft kostenlos

In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Thüringen sowie in vielen Verkehrsverbünden ist die Fahrradmitnahme übrigens kostenlos – mit wenigen Ausnahmen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.