Kerzenschein, Inseljuwel oder eine lebende Krippe: Bayerns schönste Adventsmärkte

Von: Carina Zimniok

Weihnachtsdorf in der Stadt: In den Kaiserhof der Münchner Residenz kommen jedes Jahr viele Besucher, um Glühwein und Stimmung zu genießen. © Oliver Bodmer

Bis zum ersten Advent am 3. Dezember sind es noch ein paar Tage – doch die Vorweihnachtszeit ist traditionell nicht nur sehr schön, sondern auch voll mit Terminen. Damit Sie entspannt Ihre Besuche auf den schönsten Weihnachtsmärkten planen können, haben wir einige Höhepunkte herausgesucht.

München - Auf dem Christkindlmarkt Dachau gibt es den nach Angaben der Stadt größten Adventskalender Bayerns – er ist 300 Quadratmeter groß. Vom 1. bis 23. Dezember wird täglich um 19 Uhr ein Türchen geöffnet und ein Tagespreis verlost. Ein Los kostet 1 Euro, der Erlös wird gespendet. Zur Eröffnung verzaubert der Engerlszug die Besucher.

24. 11. bis 23. 12.; Montag bis Freitag 15 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 20.30 Uhr

Weihnachtsmärkte in Bayern: Lüftlmalerei und Knabenchor

Die historische Marktstraße in Bad Tölz ist allein schon einen Besuch wert – im Advent ist sie besonders zauberhaft. Die Lüftlmalereien an den Häuserfassaden, regionale Spezialitäten und Produkte –und am ersten Wochenende tritt zur offiziellen Eröffnung (Samstag, 25. November) sogar der berühmte Tölzer Knabenchor auf.

24. November bis 23. Dezember, täglich 11 bis 19 Uhr

Andechser Christkindlmarkt: Lebende Krippe und Kerzenziehen

Am Heiligen Berg findet der Andechser Christkindlmarkt statt – mit vielen Besonderheiten. So stellen Bürger aus Andechs (Kreis Starnberg) eine lebende Krippe dar, mit echten Tieren, in einer über 100 Jahre alten Scheune. Kinder können Kerzen aus Bienenwachs ziehen.

8.12. bis 10.12., 12 bis 20 Uhr

Eine lebende Krippe stellen Bürger aus Andechs jedes Jahr auf die Beine. Auch echte Tiere kommen am Heiligen Berg zum Einsatz. © Gemeinde Andechs

Adventszeit am Chiemsee: Inseljuwel im Lichterglanz

Der Spaziergang einmal um die Fraueninsel dauert normal etwa eine halbe Stunde –an den ersten Adventswochenenden ein wenig länger. Denn erstens ist das Juwel im Chiemsee dann noch besser besucht als sonst und zweitens gibt es noch viel mehr zu schauen. Die Anreise per Schiff (von Prien/Stock oder Gstadt aus) allein ist eigentlich schon eine Reise wert.

30.11. bis 3.12., 7.12. bis 10. Dezember; Donnerstag je 15 bis 20 Uhr, Freitag/Samstag/Sonntag je 12 bis 19 Uhr

Weihnachtsmärkte in Bayern: Im Kerzenschein vor dem Marienmünster

Besonders stimmungsvoll sind Weihnachtsmärkte am Abend. Auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Marienmünster in Dießen am Ammersee (Kreis Landsberg) sorgen fast nur Kerzen für Helligkeit.

9.12. (12 bis 20 Uhr) und 10.12. (11 bis 18 Uhr)

Einzigartig – und nur an einem Tag

Der Altbayerische Christkindlmarkt in Benediktbeuern ist nicht nur wegen der lebenden Krippe besonders. Das Dorf im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist wunderschön, an 60 Ständen wird Handgefertigtes angeboten.

10. 12., 10 bis 19 Uhr

Ein See, drei Adventsmärkte

Wo gibt es das schon – mit dem Schiff von Christkindlmarkt zu Christkindlmarkt? Am Tegernsee! An den Adventswochenenden öffnen in Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee die Märkte direkt am Ufer. Wer möchte, kann mit Pendelschiffen von einer Station zur nächsten fahren. Das Tagesticket kostet 15 Euro (erhältlich auf den Märkten). Kinder bis 14 fahren kostenlos. Achtung: Der Markt am Schloss Tegernsee findet nur an den ersten drei Adventswochenenden statt.

2.12. bis 23. 12.; Samstag und Sonntag 14 bis 19 Uhr; 22.12. 16 bis 21 Uhr, 23.12. 14 bis 19 Uhr

Christkindlesmarkt: Ab auf die Erdinger Eisbahn

Jeden Tag geben auf dem Christkindlmarkt in Erding Chöre, Ensembles und Musikgruppen aus der Region Stücke zum Besten – wem nach dem Zuhören kalt ist, kann sich beim Sport auf der Kunsteisbahn aufwärmen. Die ist neben den weihnachtlichen Buden auf dem Schrannenplatz aufgebaut. Für Kinder gibt es eine kleine Eisenbahn.

24.11. bis 22.12., 11 bis 21.30 Uhr

Glühwein trinken neben Schaf und Esel

Zur Adventszeit verwandelt sich Gut Aiderbichl in Iffeldorf (Kreis Weilheim-Schongau): Aus dem Gnadenhof für Tiere wird die nach eigenen Angaben größte Lebendtierkrippe Europas. Schafe, Schweine, Ponys laufen frei herum. Am 9. und 10. Dezember finden Märchenlesungen statt. Der Zugang zum Areal kostet wie immer Eintritt (Erwachsene 11,50 Euro, Kinder 4-14 Jahre 6,50 Euro).

2.12. bis 7.1. Samstag, Sonntag, Feiertage; 9 bis 18 Uhr

Stimmungsvoller Advent im Wald

Lichter, Fackeln und Lagerfeuer tauchen den Naturpark in Bad Feilnbach (Kreis Rosenheim) in ein stimmungsvolles Licht – es ist wieder Waldadvent. Weil die Region berühmt für Äpfel ist, gibt es neben Glühwein auch Spezialitäten wie „Woidapfe“.

16. 12. (13 bis 21 Uhr) und 17. 12. (11 bis 20 Uhr)

Weihnachtsdorf in der Stadt

In München gibt es zahlreiche Weihnachtsmärkte, jeder hat seine Besonderheit. Das Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz ist besonders stimmungsvoll, ein Höhepunkt für Familien ist der kleine Märchenwald.

23.11. (14 bis 21 Uhr) bis 22.12, je 11 bis 21 Uhr; geschlossen am 26.11. (Totensonntag)

Glühwein in luftiger Höhe

Bis zu 30 Meter hoch thront der hölzerne Waldwipfelweg über den Bäumen im Bayerischen Wald bei Sankt Englmar (Kreis Straubing-Bogen). Hier können Besucher mit einer Tasse Glühwein in der Hand flanieren. Zugleich taucht der mit Lichtern gespickte Pfad die Gegend in ein weihnachtliches Glitzern.

24. 11. bis 23.12, an den Wochenenden; Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag 12 bis 20 Uhr

