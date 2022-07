Sexismusvorwürfe bei den Bayreuther Festspielen: Zwischen „touchy touchy“ und einem „Missverständnis“

Von: Felix Herz

Teilen

Sexismusvorwürfe überschatten den Start der Bayreuther Festspiele. © Daniel Karmann/dpa

Kurz vor dem Start der Bayreuther Festspiele liegt ein Schatten auf dem Grünen Hügel. Es gibt Berichte von Übergriffen. Die Leitung reagiert überrascht.

Bayreuth – Die Bayreuther Festspiele sollen in diesem Jahr ein Opernspektakel der Superlative werden. Vier neue „Ring“-Opern und ein neuer „Tristan“ sollen die Besucher begeistern. Doch nun, kurz vor dem Start der Opern-Feierlichkeiten am Montag, 25. Juli, hängt ein dunkler Schatten über Bayreuth. Es sind Sexismusvorwürfe, mit denen sich die Leitung und Star-Dirigent Christian Thielemann konfrontiert sehen.

Sexismusvorwürfe bei den Bayreuther Festspielen: Leitung überrascht

Wie die dpa mit Verweis auf den „Nordbayerischen Kurier“ berichtet, habe es körperliche Übergriffe auf Frauen sowie Beleidigungen und sexistische Sprüche gegeben. Konfrontiert mit den Vorwürfen zeigt sich die Festspielleitung betroffen: Sie seien „sehr bewegt und tatsächlich überrascht, da betriebsintern keine Informationen zu eventuellen Übergriffen bekannt sind“, so Sprecher Hubertus Herrmann. Man dulde keine Übergriffe und Beleidigungen.

Sogar Festspielchefin Katharina Wagner sei Opfer von einem Übergriff geworden, was sie der Zeitung gegenüber auch bestätigte: „Das entspricht der Wahrheit“, so Wagner. Auch andere Frauen werden zitiert, mit „touchy, touchy“ beschreibt eine die negativen Erfahrungen.

Bayreuther Festspiele: Auch Star-Dirigent Thielemann im Visier der Vorwürfe

Der frühere Musikdirektor der Festspiele, Christian Thielemann, soll Musiker angeschrien und beleidigt haben. Ein Vorwurf, den der Star-Dirigent vehement zurückweist: „Da ist überhaupt nichts dran“, sagte er und sprach von einem „Missverständnis“. Er verweist auf die Corona-Masken, die Mitarbeiter im Festspielhaus nach wie vor tragen müssten. „Da kommt es vor, dass man Dinge, die andere gesagt haben, nicht versteht. Da wäre ich vorsichtig, wenn ich was aufschnappe“, so Thielemann.

Des Weiteren wird von einer Mail berichtet, in der es heiße, dass es zwei Bassistinnen im Orchester gebe – aber „eine reicht“, soll es in der Nachricht heißen. Auch dies dementiert Thielemann, es gebe keine solche Mail.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

„Traumhafte Arbeit“: Ein anderer Blick auf die Bayreuther Festspiele

Die Atmosphäre bei den Festspielen ist Thielemann zufolge hervorragend, die Arbeit sei „ganz harmonisch, traumhaft“, so der Dirigent, der in diesem Jahr beim „Lohengrin“ am Pult stehen soll. Er zeigt sich betroffen, dass die Ergebnisse der Bayreuther Festspiele möglicherweise durch die Berichterstattung „in Vergessenheit“ geraten. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.