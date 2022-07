„Das war ein deutliches Zeichen“: Intendantin Katharina Wagner über Russen bei den Bayreuther Festspielen

Von: Felix Herz

Die Intendantin bei den Bayreuther Festspielen, Katharina Wagner, mahnt dazu, Russen nicht unter Generalverdacht zu stellen (Symbolbild). © Nicolas Armer/dpa

Katharina Wagner, Intendantin bei den Bayreuther Festspielen, mahnt davor, die russischen Künstler unter Generalverdacht zu stellen und nennt ein Beispiel.

Bayreuth – Die letzten zwei Jahre gab es keine normalen Wagner-Festspiele in Bayreuth. Kein Wunder, Corona machte allen größeren Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr sollte daher die große Rückkehr zur Normalität gefeiert werden, ein echtes Opernspektakel wurde den Zuschauern versprochen.

Doch ehe die Festspiele in Bayreuth so richtig losgehen, machen zahlreiche andere Meldungen rund um das Opernfest die Runde. Zunächst überschatteten Sexismus-Vorwürfe den Grünen Hügel, und am Montag, 25. Juli, verhinderten Klimaaktivisten mit einer Aktion einen störungsfreien Start.

Wagner: Russische Künstler nicht unter Generalverdacht stellen

Mit einem Interview in der Süddeutschen Zeitung sorgte nun Katharina Wagner, die Intendantin der Wagner-Festspiele in Bayreuth, für Aufsehen. Sie sagte, man dürfe die russischen Künstler und Künstlerinnen nicht unter Generalverdacht stellen, „keine Sippenhaft“ vornehmen.

Sie unterstreicht ihre Mahnung direkt mit einem Beispiel. So führt sie in dem SZ-Interview aus, dass bei den Festspielen auch Russen arbeiten, die „sich von der ersten Minute an klar positioniert haben.“ Dabei verweist sie auf den russischen Regisseur Dmitri Tcherniakov, der letztes Jahr bei den Bayreuther Festspielen das Stück „Fliegender Holländer“ zusammen mit der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv gemacht habe. Dmitri „hat gleich zu Kriegsbeginn ein Foto mit sich und ihr gepostet. Das war ein deutliches Zeichen“, so Wagner.

Aktivisten besetzen vor Bayreuther Festspielen Bäume

Wagner über Finanzierung und die eigene Zukunft

Mit ihrer Mahnung spielt Wagner auf den Umstand an, dass viele russische Künstler, die nach Kriegsbeginn in der Ukraine sich nicht sofort gegen Putin positionierten, in Kritik gerieten. Die erste Aufführung des „Fliegenden Holländers“ von Tcherniakov und Lyniv ist am 6. August zu sehen. Dabei lobt Wagner die Arbeit der ukrainischen Dirigentin – Lyniv nutze den „Bayreuther Werkstattgedanken, das Weiterentwickeln der Stücke“.

Im weiteren Verlauf des SZ-Interviews klagte Wagner noch über die mangelnde Umsetzbarkeit einer TV-Übertragung. Eine fest installierte Übertragungstechnik sei aus finanziellen Gründen bisher nicht gelungen. Ob sie selbst, wie ihr Vater, bis weit über das Rentenalter hinaus bei den Festspielen bleibe, glaubt die 44-Jährige indessen nicht. In der Zukunft sieht sie sich eher am Meer in Spanien.

