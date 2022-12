18-Jährige entdeckt fremden Mann in ihrem Bad – „Zahnbürste benutzt, Pizza zurückgelassen“

Von: Tanja Kipke

Teilen

„Der Unbekannte hatte die Zahnbürste der jungen Dame benutzt“, so die Polizei. © Monkey Business/Imago/Symbolbild

Ein „skurriler Fall“ beschäftigt momentan die Polizei in Bayreuth. Eine 18-Jährige fand in der Nacht einen Unbekannten in ihrem Badezimmer vor.

Bayreuth – Es ist schon gruselig: Eine 18-Jährige will in der Nacht zum Mittwoch (7. Dezember) ihr Badezimmer betreten und findet dort einen fremden Mann vor. Wie die Polizei mitteilt, habe der Unbekannte auf Ansprache der jungen Frau mitgeteilt, dass er im Bad nächtigen wolle. Gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin schloss sich die 18-Jährige in einem Zimmer ein und rief die Polizei.

Fremder Mann in Badezimmer: „Zahnbürste benutzt, Pizzakarton zurückgelassen ...“

Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht in einer Wohnung im Bayreuther Stadtgebiet. Beim Eintreffen der Beamten sei der Mann bereits wieder verschwunden gewesen. „Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte ein Tablet entwendet hatte. Weiterhin hatte er die Zahnbürste der jungen Dame benutzt, einen Pizzakarton samt Inhalt zurückgelassen und neben die Toilette uriniert“, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Mit den zurückgelassenen Spuren werden weitere Ermittlungen der Polizei geführt.

Erst kürzlich haben in Fürth zwei Einbrecher ausgenutzt, dass die Bewohner für eine längere Zeit verreist waren. Sie ließen sich laut Polizei „häuslich nieder“, benutzen Dusche und Küche.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet um Zeugenhinweise. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 40 Jahre

190 Zentimeter groß

bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer blauen Jeans

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Nacht auf Mittwoch der beschriebene Mann im Bereich der Jean-Paul-Straße in Bayreuth aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Bayreuth-Stadt unter der Tel.-Nr. 0921/506-2130 entgegen. (tkip)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.