„Beängstigend": Söder im Video mit tanzender Marvel-Figur – Nutzer lachen über ein Detail

Söder hat gut Lachen – im neuesten Instagram-Video zeigt sich der bayerische Ministerpräsident mit der Marvel-Figut Groot.

Auf Instagram zeigt sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gern von einer nahbaren und privaten Seite. Diesmal sogar mit einem Marvel-Star.

München – Fotos von seinen Mahlzeiten unter dem Hashtag „Söderisst“, Fan-Bekenntnisse zu „Star Wars“ und Besuche bei großen Sport-Ereignissen: Markus Söder zeigt sich auf Instagram gerne privat und nahbar. Vor allem in Zeiten des Wahlkampfes steigt hier die Frequenz, viele Menschen werfen dem bayerischen Ministerpräsidenten vor, so auf billigen Stimmfang zu gehen.

In verschiedenen Interviews erklärte Söder selbst dagegen, ihm sei es wichtig, auch den Menschen hinter dem Politiker zum Vorschein zu bringen. Am Wochenende lud der 56-Jährige nun ein Video hoch, das ihn mit einer beliebten Marvel-Figur zeigt.

Söder posiert neben Groot: Die Technik macht es möglich

In dem Video, das am Samstag, 8. Juli, auf die Instagram-Seite des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hochgeladen wurde, zeigt den CSU-Chef neben der Marvel-Figur Groot. Dabei handelt es sich um eine Art lebenden Baum, der in den „Guardians of the Galaxy“-Filmen eine tragende Rolle spielt. Groot ist per Augmented Reality auf den Tisch neben Söder gesetzt worden – dort tanzt das Baumkind vergnüglich vor sich hin, Söder schaut ihm scheinbar dabei zu, lächelt anschließend in die Kamera und sagt: „Sind wir nicht alle ein bisschen Groot?“ Groot ist dabei nur dank des Effekts in dem Video zu sehen, der tatsächliche Tische, auf den sich Söder beugt, ist leer.

Unter das Video schrieb Söder zudem, dass er „großer Marvel-Fan“ und Groot einer seiner Lieblingsfiguren sei. Mehr als 30.000 Menschen gefiel der Post, sie drückten ihre Zustimmung mit einem „Like“ aus. Doch in den knapp 300 Kommentaren unter dem Video sammeln sich auch einige kritische Stimmen.

„Beängstigend“ und „lustige Vorstellung“ – User lachen über Söder-Video

Vor allem das Detail, dass Söder während der Video-Aufnahme in Realität auf einen leeren Tisch starrt, belustigt zahlreiche Instagram-Nutzer. „Lustige Vorstellung, dass er eigentlich auf einen leeren Tisch starrt“, heißt es in einem Kommentar – er sammelte mit knapp 3.000 Gefällt-mir-Angaben die meisten „Likes“ in der Spalte.

Ein anderer Nutzer äußert dagegen deutliche Kritik: „Auf diesem Niveau versucht der Ministerpräsident neuerdings seine Sympathiepunkte zu erarbeiten. Beängstigend!“ Eine weitere Nutzerin schreibt: „Marvel steht aber für Toleranz, Miteinander und Multikulti, also quasi alles, wofür Sie, Herr Söder, nicht stehen“.

Doch auch positive Kommentare gibt es unter dem Video. So schrieb ein User: „Sehr sympathisch .... Ich hoffe auf eine erfolgreiche Wahl für euch….“. Wie so häufig gehen die Meinungen zum Social-Media-Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten also recht weit auseinander. (fhz)

