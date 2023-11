Bedrohung in Polizeiinspektion: 25-Jähriger zieht Waffe und Tierabwehrspray

Von: Adriano D'Adamo

Ein Mann betritt eine Polizeistation und behauptet, Hilfe zu benötigen. Doch dann zieht er eine Pistole und ein Tierabwehrspray.

Schwabach – In einer Polizeidienststelle in Mittelfranken wurde ein Mann, bewaffnet mit einer Pistole, zur Bedrohung für die Beamten. Die Ermittler teilten am Donnerstag, dem 2. November, mit, dass der 25-Jährige über die Intercom um Hilfe gebeten hatte. Als die Polizisten ihn in den frühen Morgenstunden des vorherigen Tages in die Inspektion in Schwabach einließen, zog er eine Pistole und ein Tierabwehrspray.

Der Mann zog in einer Polizeistation eine Waffe (Symbolbild). © IMAGO/Daniel Scharinger

Mehr als nur eine Schusswaffe: Mann hatte auch ein Messer dabei

Die Beamten reagierten, indem sie ihre Dienstwaffen zogen, den Mann jedoch letztendlich ohne den Einsatz dieser Waffen entwaffnen und überwältigen konnten. Später stellte sich heraus, dass die Pistole des 25-Jährigen eine Schreckschusswaffe war.

Zusätzlich zum Tierabwehrspray konfiszierten die Beamten auch ein Springmesser vom Mann. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Warum der Mann die Polizisten bedrohte, blieb zunächst unklar. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.