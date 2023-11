Bedrohungslage hoch: Mysteriöse „Text-Datei“ auf Server – Ermittlungen nach Cyber-Angriff auf Gemeinden

Von: Felix Herz

Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bedrohungslage für öffentliche Einrichtungen und gewerbliche Betriebe ist hoch.

Augsburg – Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem zwölf Gemeinden in Schwaben Opfer einer Cyberattacke wurden. Dies wurde am Freitag, 24. November, von einem Sprecher der Ermittlungsbehörde bestätigt. Die betroffenen Gemeinden, elf im Landkreis Neu-Ulm und eine im Landkreis Augsburg, sind Teil eines kommunalen Verbands. Sie betreiben ein gemeinsames Rechenzentrum, das von den Tätern verschlüsselt wurde. Dies betrifft auch den Zugang zur Kassensoftware.

Kein Zugriff mehr auf viele Daten und Anwendungen: Viele Dienstleistungen entfallen

Die Generalstaatsanwaltschaft gab keine Details zum Ermittlungsverfahren bekannt. Die Behörde in Bamberg ist für bedeutende Ermittlungsverfahren im Bereich Cyberkriminalität zuständig. Sie agiert hierbei mit ihrer „Zentralstelle Cybercrime“.

Die Mitarbeiter in den Rathäusern der zwölf Gemeinden haben nun keinen Zugriff mehr auf viele Daten und Anwendungen. „Betroffen sind das Einwohnermeldewesen - An- und Abmeldungen, Pässe, Ausweise, Wahlen, etc. - die Haushalts- und Kassensoftware sowie die Friedhofssoftware“, so Mathias Stölzle, Vorsitzender des Verbands und Bürgermeister von Roggenburg.

„Derzeit können in diesen Bereichen keine Dienstleistungen angeboten werden.“ Beispielsweise ist es nicht möglich, Verbrauchsgebühren abzubuchen oder Haushaltsstellen zu verwalten. „Dringende Rechnungen werden selbstverständlich bezahlt, halt „analog““, fügte Stölzle hinzu. Das Rechenzentrum bietet laut der Website des Verbands kommunale Dienstleistungen für rund 40.500 Einwohner der beteiligten Gemeinden an.

Anzeichen sprechen für Cyber-Erpressung: Textdatei gefunden, die zur Installation auffordert

Die Attacke scheint ein weiterer Fall von Cyber-Erpressung zu sein. Die Täter verwenden eine bösartige Software namens „Ransomware“, um die angegriffenen Computersysteme zu verschlüsseln. Anschließend fordern sie Geld für die Entschlüsselung.

„Eine spezifische Lösegeldforderung wurde nicht gestellt, auf dem Server befindet sich eine Textdatei, die zur Kontaktaufnahme über eine zu installierende Software auffordert“, erläuterte Bürgermeister Stölzle. „Wir haben den Kontakt nicht aufgenommen.“

Cyber-Attacken: Bedrohung für öffentliche Einrichtungen hoch

Die Generalstaatsanwaltschaft hat keine Statistiken darüber, wie viele Gemeinden in Bayern bisher von Ransomware-Attacken betroffen waren. Die Bedrohung ist jedoch sowohl für kommerzielle Unternehmen als auch für öffentliche Einrichtungen hoch, so der Sprecher.

Ransomware-Angriffe werden oft von organisierten Banden durchgeführt. Wer die zwölf Gemeinden in Schwaben angegriffen hat, ist bisher unbekannt. Wann das Rechenzentrum wieder betriebsbereit sein wird, ist laut Bürgermeister Stölzle noch unklar. „Die technische Infrastruktur wird bis Montag komplett neu aufgebaut und weitestgehend einsatzfähig sein“, schrieb der Verbandsvorsitzende in seiner Antwort. „Die Frage des verschlüsselten Datenbestandes wird sich nicht so schnell lösen lassen.“ (fhz)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.