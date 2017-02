Zwei Schwerverletzte bei Explosion in Rettungswache

Bad Wiessee - Eine Explosion hat am Montag in Bad Wiessee für Aufregung gesorgt. Zwei Menschen wurden bei dem Zwischenfall in einer Rettungswache schwer verletzt. Die Ursache ist unklar.

Ein gewaltiger Knall, dann Feuer und beißender Qualm. Mindestens eine Explosion hat am Montag gegen 13.50 Uhr das Katastrophenschutzzentrum von Bad Wiessee erschüttert. In dem Gebäude, das die Feuerwehr und das Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) beherbergt, entstand Millionenschaden. Zwei Menschen (42 und 34), beide Einheimische, wurden bei der Detonation schwer verletzt.

Bei ihnen handelt es sich um Helfer der BRK-Wasserwacht. Ursache des Infernos könnten Schweißarbeiten an einem Boot gewesen sein.

Dicke Rauchschwaden ziehen durchs Tegernseer Tal

Nach der Explosion - Zeugen berichteten sogar von mehreren Detonationen - zogen dicke Rauschwaden durchs Tegernseer Tal. Für die Feuerwehren entlang des Sees wurde Großalarm gegeben, die Helfer wurden von Kameraden aus Miesbach und Holzkirchen unterstützt. Sie standen vor einer schweren Aufgabe, die Wache brannte lichterloh. Währenddessen wurden die beiden schwer verletzen Opfer in der Polizeiinspektion versorgt, die in direkter Nachbarschaft zur Wache liegt. Sie kamen anschließend mit Hubschraubern in Krankenhäuser.

Die Flammen wurden aus allen Richtungen bekämpft, auch von oben. Gegen 15.20 Uhr war der Großbrand unter Kontrolle und wenig später gelöscht.

+ Eine schwarze Wolke war kilometerweit zu sehen. © Plettenberg

Schweißarbeiten an Wasserwachtsboot als Auslöser?

Doch was hat die Explosion ausgelöst? Der Wiesseer Polizeichef Wilhelm Sigel berichtete in einer ersten Einschätzung der Tegern­seer Zeitung, dass „etwas bei Schweißarbeiten an einem Wasserwachtsboot schiefgelaufen ist“. Ob es sich um das Boot mit dem Namen Hubertus handelt, das Mitte 2015 in Dienst gestellt wurde, war unklar. Es hat damals 160.000 Euro gekostet und gilt als das modernste Rettungsboot auf dem Tegernsee mit Finessen wie Sonar.

Von dem Unglück erschüttert zeigte sich der Landesgeschäftsgeschäftsführer des BRK, Leonhard Stärk. In einem Statement sagte er: „Wir müssen bestätigen, dass unser BRK-Rettungszentrum Bad Wiessee einer fürchterlichen Brandkatastrophe zum Opfer gefallen ist.“ Der komplette Fahrzeugbestand sei zerstört.

Insgesamt geht der Sachschaden an Gebäude und Gerät in die Millionen. Doch die Gedanken der Retter sind vor allen Dingen bei den verletzten Kameraden. Stärk sprach von einer tiefen Betroffenheit.

mc