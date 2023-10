Bei Grabungen in geplantem Neubaugebiet: Archäologen machen „spektakulären Fund“

Von: Katarina Amtmann

Ein Tresenknebel wurde gefunden. Dabei handelt es sich um einen aus Knochen hergestellten Teil eines Pferdegeschirrs. © BLfD

Ein Kinderskelett und einige Alltagsgegenstände fanden Archäologen bei Grabungen im Landkreis Würzburg. Doch das war nicht die spektakulärste Entdeckung.

Tauberrettersheim - Archäologen haben am Ortsrand von Tauberrettersheim (Landkreis Würzburg) Zeugnisse aus vorchristlicher Zeit freigelegt. Das teilte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) in einer Pressemitteilung mit. Die Funde wurden Mitte Oktober 2023 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Archäologischer Fund in Franken: Kinderskelett und Pferdegeschirr entdeckt

Es handelt sich um Skelettreste eines rund fünfeinhalb Jahre alten Kindes, verzierte Teile eines Pferdegeschirrs und diverse Alltagsgegenstände. Gefunden wurden sie während Grabungen auf dem Gelände des künftigen Neubaugebiets „40 Gärten“. Da sich das Gebiet in unmittelbarer Nähe zu einem eingetragenen Bodendenkmal befindet, fanden dort zwischen April und Juli 2023 archäologische Grabungen statt. Diese sind nun abgeschlossen, alle 244 archäologischen Befunde wurden untersucht.

Keramikscherben (groß im Bild) und ein Stempel aus Keramik (klein im Bild) wurden ebenfalls gefunden. © BLfD

Es zeigte sich: „Bereits in der Urnenfeldzeit (1.300 bis etwa 800 v. Chr.) war Tauberrettersheim besiedelt. Darauf deuten auch Verfärbungen und Abdrücke hin, die auf der 7000 Quadratmeter großen Fläche gefunden wurden. Archäologen und Archäologinnen gehen davon aus, dass es Spuren ehemaliger Holzhäuser und Vorratsgruben sind“, heißt es in der Pressemitteilung. In einer dieser Gruben wurde das Skelett eines Kindes gefunden, es war auf der Seite liegend - in sogenannter Hockerlagerung - bestattet worden. Hockerbestattungen sind aus der Jungsteinzeit (circa 5.500 bis 2.200 v. Chr.) bekannt, weshalb die Möglichkeit besteht, dass das Grab sogar noch älter ist und nicht zur urnenfeldzeitlichen Siedlung gehört.

„Der spektakulärste Fund“: Archäologen finden Trensenknebel

Rätselhaft für die Experten ist außerdem der Schädel einer wohl jungen Erwachsenen, der dem Kindergrab mutmaßlich erst später beigefügt wurde. „Der spektakulärste Fund auf dem Areal ist ein sogenannter Trensenknebel, ein aus Knochen hergestellter Teil eines Pferdegeschirrs. Der Knebel ist relativ gut erhalten geblieben und ein Beweis dafür, dass die Menschen sorgsam mit ihren Nutztieren umgingen und ihnen sogar Schmuckstücke fertigten“, so das BLfD weiter. (kam)

