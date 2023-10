Feuer-Phantom zündet Wohnhaus in Oberbayern an – Video zeigt erschütternden Vorfall

Von: Johannes Welte

Teilen

Unbekannte legten in Oberbayern ein Feuer. © Polizei/Ammelburger (Collage: Merkur.de)

Unbekannte haben im April in einem Geschäfts- und Mehrfamilienhaus Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Mordversuchs. Ein unheimliches Video zeigt, wie der Brand gelegt wird.

Bad Endorf – Es ist ein Video, das einen erschaudern lässt: Ein Mann betritt den Raum, verschüttet aus einer Flasche irgendeine offenbar brennbare Flüssigkeit und plötzlich steht alles in Flammen. Unbekannte haben Anfang April in einem Café in der Bahnhofstraße in Bad Endorf (Kreis Rosenheim) ein Feuer gelegt, in dem Haus befinden sich auch mehrere Wohnungen in den Obergeschossen.

Die Feuerwehren löschte das Feuer, die Bewohner wurden evakuiert. © Ammelburger

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Ein Vermummter verschüttet Brandbeschleuniger und plötzlich steht der Raum in Flammen

Den Feuerwehren aus Bad Endorf und den umliegenden Gemeinden gelang es damals Gott-sei-Dank, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Glücklicherweise konnten alle Bewohner aus den Wohnungen in den oberen Stockwerken das Gebäude eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Das Gebäude war nach dem Brand aber vorübergehend nicht bewohnbar.

Der Unbekannte verschüttet Brandbeschleuniger. © Polizei

Der Unbekannten wurde bei seiner Brandlegung von einer Überwachungskamera gefilmt, er hatte auch einen Komplizen dabei, eine zweite Kamera filmte im Freien, wie einer der beiden flüchtet. Zeugen hatten die beiden Tatverdächtigen schon beobachtet, die vor dem Ausbruch des Feuers am späten Abend des 3. Aprils durch eingeschlagene Scheiben in das Gebäude eingedrungen und später zu Fuß geflüchtet waren.

Brand bei Rosenheim: Tatvorwurf lautet jetzt auf mehrfachen Mordversuch

Auch in einem direkt an das Café angrenzenden Geschäft war Feuer gelegt worden. Wieso, das ist bislang ein Rätsel. Dabei war Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden von etwa 300 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Kurz, nachdem der Brandbeschleuniger verwendet wurde, steht der Raum in Flammen. © Polizei

Die Kripo Rosenheim ermitteln jetzt wegen versuchtem Mord und schwerer Brandstiftung. Der Grund: Wäre das Feuer nicht rechtzeitig entdeckt und gelöscht worden, hätten die Bewohner des Gebäudes schwer verletzt oder gar getötet werden können – und das nahmen die beiden Brandstifter offenbar billigend in Kauf.

Polizei hofft, dass jemand etwas auf den Videos erkennt

Die Fahnder veröffentlichten am Montag Aufnahmen der beiden mutmaßlichen Täter, auf denen man allerdings nur Schemen sieht. Dennoch hofft die Kripo, dass jemand etwas erkennt. Das bayerische Landeskriminalamt hat insgesamt 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falls führten. Trotz der Einrichtung einer eigenen Ermittlungsgruppe habe die Polizei bisher keine konkreten Hinweise auf die Verdächtigen. Hinweise an: 08031 200-0.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.