Beliebtes Ausflugsziel in Bayern: Krebspest in bekanntem Bergsee – Wasser-Verbot für alle

Von: Katarina Amtmann

Baden ist an dem See aktuell genauso verboten wie Bootfahren oder die Verwendung von Paddle Boards. Auch Hunde dürfen nicht ins Wasser.

Füssen - Im Alatsee an der Grenze zu Österreich ist die sogenannte Krebspest nachgewiesen worden. Zahlreiche Edelkrebse sollen bereits daran gestorben sein.

Krebspest in Alatsee: Zahlreiche tote Tiere

Wie Karl Schindele, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Kempten, am Dienstag (10. Oktober) berichtet, habe ein Labor in Niedersachsen durch den DNA-Test die bisherigen Untersuchungen bestätigt. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Bereits Ende September hatte die Stadt den See wegen des Verdachts für die Allgemeinheit gesperrt.

Im Alatsee wurde die Krebspest nachgewiesen. Der See ist seit Ende September für die Allgemeinheit gesperrt (Archivbild). © IMAGO / imagebroker

Die toten Krebse werden regelmäßig am Ufer eingesammelt und beseitigt. Nach Einschätzung von Experten wird die Krebspest durch nordamerikanische Krebsarten, die sich auch in Europa ausbreiten, begünstigt. Auch die EU habe inzwischen dieses Problem erkannt, berichtete die Stadt.

Alatsee in Bayern gesperrt: Kein Baden, kein Bootsfahren, keine SUPs

Die Sporen der Krebspest können bis zu 14 Tage bei Feuchtigkeit überstehen, weshalb es das Risiko der Übertragung auf andere Gewässer gibt. Am Alatsee ist deshalb sowohl das Baden, als auch das Bootsfahren und die Nutzung von Stand-Up-Paddle-Boards (SUP-Boards) verboten. Auch Hunde dürfen nicht ins Wasser.

Der Alatsee auf 868 Meter Höhe zählt zu den bekanntesten Bergseen im Allgäu. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel und liegt nur wenige Meter von der Grenze zum österreichischen Bundesland Tirol entfernt. (kam/dpa)

