Beliebteste Burger-Lokale Deutschlands gesucht – auch zwei Restaurants aus Franken sind mit dabei

Von: Leoni Billina

Wer macht die besten Burger? Das Magazin „Falstaff“ hat eine Abstimmung gestartet - zwei fränkische Restaurants sind im Rennen. © IMAGO / Wirestock

Das Gourmet-Magazin „Falstaff“ sucht die beliebtesten Burger-Lokale in ganz Deutschland, insgesamt 40 sind nominiert. Ganz vorne mit dabei: zwei Restaurants aus Franken.

Patty, Salat, Käse, vielen läuft schon beim Gedanken an einen saftigen Burger das Wasser im Mund zusammen. Aber welches Burger-Lokal in Deutschland ist das Beste? Das möchte das Gourmet-Magazin „Falstaff“ herausfinden und hat einen Leseraufruf gestartet. Aus den meistgenannten Vorschlägen wurde eine Liste erstellt, unterteilt in vier Ballungsräume. Jetzt läuft das Voting: Noch bis zum 15. Februar um 12 Uhr kann abgestimmt werden, welcher Burger-Laden am beliebtesten ist. Insgesamt 40 Restaurants stehen zur Auswahl – unter anderem zwei fränkische.

Kriterien für die Abstimmung sind dabei Frische und Qualität, aber auch ausgefallene Burger-Patties sollen honoriert werden. In jeder Region wird es einen Sieger geben. Und für Süddeutschland kämpfen gleich zwei fränkische Restaurants um den ersten Platz in der Burger-Bestenliste.

Burger-Voting: Wer gewinnt den ersten Platz in Süddeutschland?

Da wäre zum Beispiel das „Arizona Forchheim Bar und Restaurant“ in Oberfranken. Das Lokal liegt an der Hauptstraße 25 in Forchheim. Es wirbt damit, dass für die Patties Rinderhackfleisch von fränkischen Metzgereibetrieben verwendet werde, die auf offener Glut auf einem Lavasteingrill gegart werden. Hausgemachte Saucen machen den Burger-Traum komplett.

Neben zeitlosen Klassikern wie dem „Cheese Please“ – Patty im Sesam-Bun mit Käse, Ranch-Sauce und Arizona Burgersauce – stehen auch ausgefallenere Variationen wie der „Bling-Ring“ – Parmesan, gebratene Champignons, Rucola, Trüffel-Mayo und Arizona Sauce – auf der Karte. Zusätzlich gibt es auch eine Reihe vegetarischer Burger.

Zwei fränkische Restaurants sind in der Burger-Bestenliste

Das zweite fränkische Restaurant in der Abstimmung ist das „Fränk’ness“ an der Königstraße 70 in Nürnberg von Star-Koch Alexander Herrmann – eigentlich kein klassisches Burger-Lokal. Denn wer hier auf der Karte nach vielfältigen Burger-Variationen sucht, wird zurzeit lediglich auf der wechselnden Mittags-Karte fündig.

Dort wird aktuell der „Fränk’ness Beef-Burger“ angeboten – der wohl so gut ist, dass es das „Fränk’ness“ trotzdem in die Liste der besten Burger-Lokale geschafft hat: Patty rosa gegart und mit Käse überbacken, Trüffel-Mayo, Bacon, Chili-Gurkenchutney und junger Lauch im Laugen-Bun.

