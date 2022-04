Wegen hoher Preise? Bis zu siebenmal mehr Fälle von Spritklau in Bayern

Von: Katarina Amtmann

In Bayern gibt es mehr Fälle von Tankbetrug und Spritklau (Symbolbild). © homas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk ++

Die Spritpreise sind weiter auf hohem Niveau. Gibt es deshalb mehr Fälle von Spritklau und Tankbetrug? Die Polizei beantwortet diese Frage.

München - Hohe Kraftstoffpreise machen Autofahrern aktuell zu schaffen. Steigt darum die Zahl der Fälle von Spritdiebstahl und Tankbetrug?

Hohe Spritpreise: „Siebenfache Fallsteigerung“ bei Spritklau in Mittelfranken

Mit den Kraftstoffpreisen ist auch die Zahl der Fälle von Dieseldiebstahl und Tankbetrug in Bayern gestiegen. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Polizeipräsidien im Freistaat ergeben. Das Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg meldete für den März 2022 bei Spritdiebstählen „eine siebenfache Fallsteigerung im Vergleich zum März 2021 - offensichtlich einhergehend mit dem Anstieg der Spritpreise“.

Auch die Anzahl an Fahrern, die ohne zu bezahlen von der Tankstelle verschwanden, stieg deutlich an: Für Januar 2022 registrierte die Polizei in Mittelfranken eine „rund 100-prozentige Steigerung knapp im dreistelligen Bereich“ im Vergleich zum Monat des Vorjahres - ebenso im März. Im Februar 2022 fiel die Steigerung mit rund 50 Prozent etwas geringer aus.

Hohe Benzinpreise: Polizei Unterfranken registriert mehr Fälle von Tankbetrug

In Unterfranken wurden nach Angaben des Präsidiums in Würzburg bis Anfang April 25 Fälle bekannt, in denen Benzin oder Diesel gestohlen wurde. Das sind vier mehr als 2021 im gleichen Zeitraum. Deutlicher fiel der Anstieg aber beim Tankbetrug aus: Bis Anfang April registrierte die Polizei 176 Fälle - 46 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Polizei Schwaben/Süd meldete acht Fälle von Kraftstoffdiebstahl in diesem Jahr. „Bei gleichbleibender Entwicklung wäre das eine Steigerung, allerdings sind die Fallzahlen insgesamt zu niedrig, als dass wir uns jetzt schon eine Prognose zutrauen“, sagte ein Polizeisprecher. „Dementsprechend möchten wir uns auch mit Erklärungsansätzen zurückhalten.“

Das Polizeipräsidium Oberfranken beobachtete im ersten Quartal 2022 ebenfalls „eine Zunahme von Kraftstoffdiebstählen“ und auch bei Tankbetrugsfällen einen Anstieg - allerdings ohne diese jeweils zu beziffern. Die Polizeipräsidien Ober- und Niederbayern sahen im Gegensatz dazu keinen Anstieg der Fälle, auch das Präsidium in München sieht „keine Auffälligkeiten“.

Tankbetrug und Spritklau in Bayern

Oft sind es Lastwagen auf Rast- oder Autobahnparkplätzen oder Baustellenfahrzeuge, auf die es Kraftstoffdiebe abgesehen haben. Im mittelfränkischen Burgoberbach beispielsweise stahlen Unbekannte rund 1000 Liter Diesel aus zwei Tanks eins Sattelzugs. Der Schaden: rund 2000 Euro. In Theilenhofen, ebenfalls in Mittelfranken, wurden rund 300 Liter Diesel aus einem Bagger abgezapft.

Manchmal trifft es aber auch Autos: In einem Bamberger Parkhaus zapften Unbekannte rund 25 Liter Benzin aus einem Wagen ab, rissen dafür den Tankdeckel ab und bohrten den Tank auf. (kam/dpa)