Wochenlang in den Berchtesgadener Alpen vermisst: Leichnam von Bergsteiger (24) jetzt geborgen

Von: Lukas Schierlinger

Spezialkräfte flogen den Leichnam des 24-Jährigen in die Ramsau. © picture alliance/dpa/Bayerisches Rotes Kreuz

Fast einen Monat war er nach einem Ausflug in den Berchtesgadener Alpen vermisst: Nun haben Einsatzkräfte den Leichnam eines 24-Jährigen geborgen.

Berchtesgaden - Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Der seit dem 17. September am Hochkalter (Berchtesgadener Alpen) vermisste 24-jährige Bergsteiger ist tot. Einsatzkräfte konnten am Donnerstag (13. Oktober) seinen Leichnam bergen. Zuvor war der junge Mann aus Hannover fast einen Monat lang verschollen geblieben, obwohl sein Rucksack bereits nach wenigen Tagen entdeckt worden war. Nach sechs Tagen hatten Retter die intensiven Suchmaßnahmen im September eingestellt.

Hochkalter (Berchtesgadener Alpen): Leiche von vermisstem 24-Jährigen geborgen

„Ein österreichischer Polizeihubschrauber mit Polizeibergführer an Bord entdeckte gegen 14.00 Uhr in den Südwestabstürzen des Hochkalters auf einem Schneefeld den leblosen Körper“, informierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung. Daraufhin wurde sofort die Polizeiinspektion Berchtesgaden informiert, zwei ausgebildete Einsatzkräfte mit Unterstützung des Polizeihubschraubers Edelweiß 2 machten sich auf den Weg.

Gegen 16.30 Uhr konnten die Polizeibergführer den Vermissten auf etwa 2250 Höhenmetern auf einem Schneefeld liegend lokalisieren. „Die hohen Temperaturen haben den Schnee nun so weit zurückgehen lassen, dass der Vermisste sichtbar wurde“, hieß es.

Tödliches Berg-Drama am Hochkalter: „Froh, dass dieser Einsatz jetzt abgeschlossen werden konnte“

Der Leichnam wurde geborgen und in die Ramsau zum Bergwachtdepot geflogen. Zur Todesursache laufen weiterhin Ermittlungen. Ein Fremdverschulden oder die Beteiligung weiterer Personen hat die Polizei jedoch explizit abgeschlossen.

„Alle beteiligten Einsatzkräfte sind äußerst froh, auch im Sinne der Angehörigen, dass dieser Einsatz jetzt abgeschlossen werden konnte“, endete die Pressemitteilung zum Abschluss der aufreibenden Maßnahmen.