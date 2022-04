„Unser großer Wunsch“: Chancen für Bergkirchweih steigen offenbar - Große Änderung geplant

Von: Katarina Amtmann

So sah es auf der Erlanger Bergkirchweih 2017 aus. © IMAGO / imagebroker

Findet die Bergkirchweih in Erlangen nach der Corona-Pause statt? Das Volksfest wird wahrscheinlicher, es gäbe aber eine große Änderung.

Erlangen - Die Bergkirchweih gehört zu Erlangen, wie das Oktoberfest zu München. Aufgrund der Corona-Pandemie fand sie aber genau wie die Wiesn zuletzt nicht statt. Und dieses Jahr? Immerhin ist am Sonntag (3. April) Corona-“Freedom-Day“ in Bayern, viele Regeln laufen dann aus. Unter anderem gilt die Maskenpflicht nur noch in Einrichtungen wie Arztpraxen oder Krankenhäusern, aber nicht mehr in Supermärkten. Machen die Regel-Lockerungen den „Berch“ also wahrscheinlicher?

Erlanger Bergkirchweih wird wahrscheinlicher - Stadt macht Hoffnung

Die Stadt Erlangen selbst nährt zumindest die Hoffnungen der Volksfestfans. „Chancen für Bergkirchweih steigen“, ist die neueste Pressemeldung vom Freitag (1. April) betitelt, denn: „Das Verbot von Volksfesten und Kirchweihen in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist gefallen.“ In Bayern finden derzeit nach langer Corona-Pause wieder erste Volksfeste statt, beispielsweise in Würzburg. Sogar Ministerpräsident Markus Söder war vor Ort.

Damit würden auch die Chancen steigen, dass die Erlanger Bergkirchweih wie geplant vom 2. bis 13. Juni durchgeführt werden kann. „Es ist unser großer Wunsch, dass wir dieses Jahr Pfingsten endlich wieder eine Bergkirchweih feiern können“, wird Oberbürgermeister Florian Janik zitiert. „Wir planen deshalb derzeit so als ob das Fest stattfinden kann, wobei wir verschiedene Szenarien vorbereiten“. Das Volksfest beginnt traditionell am Donnerstag vor Pfingsten. Ob und wie es dieses Jahr stattfinden kann, hängt letztendlich aber von den dann gültigen Rahmenbedingungen ab. „Wie schnell sich pandemiebedingt die Vorgaben für Großveranstaltungen ändern können, mussten wir bei der kurzfristigen Absage des Weihnachtsmarkts erst leidvoll erfahren“, so Janik weiter.

Bergkirchweih in Erlangen: 3G und Einlasskontrollen bei Volksfest? Änderung bei der Musik

Man überlege derzeit in verschiedene Richtungen. „Themen wie 3G oder Einlasskontrollen sind in den Szenarien natürlich enthalten“, so die Stadt weiter. Letztlich könne man die Entscheidungen, welche Maßnahmen wirklich umgesetzt werden, erst kurz vorher treffen. Die Überlegungen drehen sich auch um das Thema Musik. An den traditionell stark besuchten fünf Abenden am verlängerten Pfingstwochenende und dem zweiten Bergwochenende wird deshalb in diesem Jahr bewusst auf ruhigere Töne gesetzt. Zudem wird es einheitliche Musikpausen geben. „Ziel dieser Maßnahmen ist es ebenfalls, den Pandemiebedingungen gerecht zu werden“, erklärt „Bergreferent“ und Veranstaltungsleiter Konrad Beugel. Man wolle den Andrang an den genannten Tagen auf dem Gelände entzerren.

Bergkirchweih in Erlangen trotz Corona? 2G oder 3G möglich - Personenobergrenzen sollen vermieden werden

„Der Freistaat Bayern macht derzeit wenige Vorgaben zur Durchführung von Volksfesten. Damit liegt bei vielen Fragen die Verantwortung dafür, wie wir das Fest in der anhaltenden Pandemie durchführen, bei uns“, so Oberbürgermeister Janik. Gleichzeitig müsse man aber auch auf kurzfristige Vorgaben von Bund oder Freistaat vorbereitet sein. „Bei einer Bergkirchweih können wir vieles, was auf einem klassischen Volksfestplatz vielleicht denkbar ist, praktisch nur schwer oder gar nicht umsetzen. Das ist dann schnell kein `Berg` mehr, wie wir ihn kennen und lieben“, so Janik weiter. Beugel verweist auf die großen Personendichten auf dem Gelände. „Unter den besonderen Bedingungen auf dem Gelände ist zu durchdenken, ob und wie wir auf ein 3- oder gar 2-G-Konzept setzen müssen. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, sind Personenobergrenzen. Der `Berg` lebt davon, dass jede und jeder kommen kann.“

Erlanger Bergkirchweih: Schausteller-Interesse ist trotz Corona-Unsicherheiten groß

Normalerweise beginnen die Planungen für die Bergkirchweih bereits im Herbst des Vorjahres. Diesmal habe man wegen der vielen Unsicherheiten erst im Februar begonnen. Konrad Beugel erklärt: „Wir müssen in unseren Planungen und Vorbereitungen eine Menge an Szenarien durchspielen, das ist für uns ein enormer Kraftakt. Und die Unwägbarkeiten sind derzeit noch immens. Niemand weiß heute, welche Infektionsschutzmaßnahmen wir durchsetzen müssen und welche nicht. Wir sind dazu mit den Schaustellern und Wirten in einem engen Austausch, um auszuloten, was geht und was nicht.“ Zumindest das große Interesse der Schausteller sei aber sicher. Trotz der Situation seien rund 400 Bewerbungen für die Bergkirchweih eingegangen. (kam)

