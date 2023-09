Bergsteiger sitzen am Watzmann fest – Rettung zieht sich bei widrigen Verhältnissen über Stunden

Von: Katarina Amtmann

Zwei Bergsteiger aus Baden-Württemberg saßen am Watzmann fest. Gegen 15 Uhr wählten sie den Notruf. Einsetzender Regen und Nebel erschwerten die Rettung.

Schönau am Königssee/Berchtesgaden - Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden sowie die Besatzung des Außerferner Notarzthubschraubers RK2 haben am Montag, 18. September, zwei verstiegene und blockierte Bergsteiger aus der Watzmann-Ostwand gerettet. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in einer Pressemitteilung mit.

Der Rettungseinsatz zog sich über Stunden. © BRK BGL

Bergsteiger aus Baden-Württemberg sitzen am Watzmann fest - Notruf am Montagnachmittag

Die Männer (42 und 51 Jahre alt) aus Baden-Württemberg hatten in rund 2200 Metern Höhe im Bereich der Gipfelschlucht den Berchtesgadener Weg verloren und saßen oberhalb in einer Sackgasse fest. Kurz nach 15 Uhr setzte das Duo deshalb einen Notruf ab.

Trotz des aufziehenden Nebels, der sinkenden Wolkendecke und einsetzenden Regens schaffte es die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers Christoph 14 noch, zwei Bergretter am ersten Band abzusetzen. Die zwei Einsatzkräfte stiegen dann zwei Stunden lang „unter schwierigen Bedingungen bei Sichtweiten von nur noch zehn Metern, starkem Regen und Sturzbächen in der Wand auf. Sie suchten die beiden Männer und konnten trotz des irreführenden Echos an den Felswänden schließlich Rufkontakt herstellen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Erst gegen Mitternacht war der schwierige Einsatz der Bergwacht beendet. © BRK BGL

Bergretter steigen zu Verstiegenen am Watzmann auf - Widrige Verhältnisse bei Rettung

„Sie fanden dann ein Felsband, über das sie die Verstiegenen erreichen, sichern und auf den Berchtesgadener Weg abseilen konnten“, so das BRK. Christoph 14 flog gegen 16 Uhr zur Unterstützungen noch drei weitere Bergretter bis an die Nebeluntergrenze an der Rampe. Sie stiegen von dort mit zusätzlicher Ausrüstung auf, um ihre Kameraden zu unterstützen.

Der Abstieg war allerdings aufgrund der widrigen Verhältnisse zu riskant. Alle stiegen deshalb bis 19.30 Uhr weiter bis zur Biwakschachtel auf und rasteten dort, bevor sie weiter zum Südspitzgipfel gingen. Das Wetter besserte sich und die Wolkenuntergrenze stieg immer weiter an, sodass der Einsatzleiter gegen 21 Uhr einen nachtflugtauglichen Hubschrauber anforderte.

Gegen 22 Uhr holte RK2 dann in zwei Anflügen erst die Urlauber und einen Bergretter ab, danach die vier weiteren Bergretter. Der Heli „ersparte den Bergrettern damit einen langen, aufwendigen und auch riskanten Abstieg über die Südspitze ins hintere Wimbachgries, wo eine weitere Mannschaft bereits mit dem Fahrzeug bereitstand, um dem Rettungstrupp entgegenzugehen, beim Materialtransport zu helfen und alle ins Tal zu fahren“, heißt es im Pressebericht. Gegen Mitternacht war der Einsatz schließlich beendet. (kam)

