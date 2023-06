Bergtour endet tödlich: Mann (28) stürzt mit seinem Hund rund 150 Meter über Felsen in die Tiefe

Von: Elisa Buhrke

Der Bergsteiger war am Sonntag auf dem Weg zum Falkenstein im Chiemgau, als er mit seinem Hund tödlich verunglückte. © IMAGO / Pond5

Ein junger Bergsteiger ist bei einer Tour in den Chiemgauer Alpen ums Leben gekommen. Mit ihm stürzte auch sein Hund in die Tiefe. Ein Freund alarmierte die Rettungskräfte.

Inzell - Eine Bergtour in den Chiemgauer Alpen fand ein tragisches Ende: Ein 28-Jähriger war am Sonntag, 25. Juni, im Landkreis Traunstein gemeinsam mit einem Freund und seinem Hund auf dem Weg zum Falkenstein. Wie die oberbayerische Polizei mitteilt, stürzte der erfahrene Alpinist gemeinsam mit seinem Hund in die Tiefe und kam bei dem Unglück ums Leben. Wie genau sich der Unfall ereignete, ermittelt die Grenzpolizeiinspektion Piding unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Bergsteiger (28) stürzt mit seinem Hund in die Tiefe und stirbt

Am Sonntagnachmittag brachen der erfahrene Bergsteiger, sein Hund und ein Freund von Zwing aus zu ihrer anspruchsvollen Tour auf. Die Route hoch zum Falkenstein führte die beiden schließlich zu einer steilen Stelle, die mit einem Stahlseil gesichert war. Mit seinem Hund konnte der 28-Jährige hier nicht weitergehen. Nachdem sein Freund, der zu diesem Zeitpunkt bereits am Gipfelkreuz war, ihn gewarnt hatte, brach der Mann auch die Suche nach einer alternativen Aufstiegsroute ab.

Danach verlor der Freund den 28-Jährigen aus den Augen und stieg selbst zum vermeintlichen Treffpunkt ab. Als er dort weder den Bergsteiger noch seinen Hund fand, alarmierte er nach einer kurzen erfolglosen Suche die Rettungsleitstelle und anschließend die Bergwacht Inzell.

Suchaktion mit Hubschrauber: Rettungskräfte finden Körper des Toten

Bei einem Überflug mit dem Hubschrauber am frühen Nachmittag konnte die Besatzung nur noch den leblosen Körper des Bergsteigers in einer steilen Rinne auf der Ostseite des Berges entdecken. Er war etwa 150 Höhenmeter über felsiges Gelände abgestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten. Die Rettungskräfte, die nach einer aufwendigen Abseilaktion am Unfallort eintrafen, konnten nur noch den Tod des 28-Jährigen aus dem Landkreis Mühldorf am Inn feststellen. In unmittelbarer Nähe des Abgestürzten fand man auch den tödlich verletzten Hund.

Die Bergwacht Inzell führte zusammen mit einem Polizeibergführer die schwierige Suchaktion und die Bergung des Leichnams aus dem steilen Felsgelände durch. Von einer Geländestufe aus war es möglich, den Körper und anschließend alle Rettungskräfte mithilfe eines nachgeforderten Polizeihubschraubers aus dem steilen Gelände zu evakuieren.

