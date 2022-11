Oberbayerische Gemeinde kämpft um ihr Hallenbad – Gasversorger hat einfach „spontan gekündigt“

Der kalte Winter lädt eigentlich zum Besuch des Hallenbads ein, in Bernau am Chiemsee ist das „Bernamare“ aber vorübergehend geschlossen. Zumindest die Kleinen können noch bis Ende des Jahres ihre Bahnen ziehen. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Dem „Bernamare“-Hallenbad in Bernau am Chiemsee hat der Gasversorger kurzfristig gekündigt. Trotz der Schließung im Frühjahr 2023 wird um den Weiterbetrieb gekämpft.

Bernau am Chiemsee – Nicht jede Gemeinde darf ein Hallenbad ihr Eigen nennen. Die Gemeinde Bernau am Chiemsee hat allerdings das „Bernamare“. Durch die steigenden Energiepreise ist ein Hallenbad auch etwas, dass man sich als Kommune erst einmal leisten können muss. Die Betreibung der Schwimmstätten wird in diesem Herbst und Winter also schlussendlich auch zu einer Kostenfrage. In Nürnberg ergriff die Stadt daher vor Beginn der Hallenbadsaison weitreichende Energiesparmaßnahmen. In Bernau ist die Situation jedoch noch drastischer, denn was tun, wenn plötzlich der Erdgasversorger abspringt?

Gasversorger des „Bernamare“ springt kurzfristig ab – Gemeinde dagegen machtlos

Genau das ist allerdings in der Gemeinde am Chiemsee passiert, wie die BILD berichtete. „Er hat uns zum 31. Oktober spontan gekündigt – weil er sich aus dem Gasgeschäft zurückzieht“, sagt Bürgermeisterin Irene Biebl-Daiber (37, CSU). Rechtliche Ansprüche ob der kurzfristigen Kündigung habe man aber keine, wie Andreas Lukas, Geschäftsleiter der Gemeinde, auf Anfrage von Merkur.de mitteilt. Es sei Land auf Land ab so, dass die Versorger die Verträge kurzfristig auflösen können. Die Gemeinde falle nun in einen Grundversorgertarifzurück. Die Suche nach einem neuen Erdgasversorger liefe bereits.

Bis Ende des Jahres ist das „Bernamare“ für Schulsport und Vereinsschwimmen geöffnet

Bis zum 31. Dezember ist das Hallenbad nun nur noch für den Schulsport und das Vereinsschwimmen geöffnet. Danach bleiben die Türen des „Bernamare“ für zwei Monate geschlossen. „Der Gemeinderat hat sich sehr damit beschäftigt. Schwimmen und Schwimmen zu lernen ist ein wichtiges Thema, das wollen wir angehen“, betont Lukas. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen daher nicht leichtgefallen.

Sie kämpft um das Hallenbad ihrer Gemeinde: Bernaus Bürgermeisterin Irena Biebl-Daiber. © Gemeinde Bernau am Chiemsee

Die vorübergehende Schließung des Bernauer Hallenbads Anfang nächsten Jahres soll nicht der Anfang vom Ende sein. „Es soll nicht scheibchenweise das Ende des Hallenbads sein“, verspricht der Geschäftsleiter der Gemeinde. Sollte die Suche nach einen neuen Gasversorger erfolgreich sein, will man so schnell wie möglich wieder öffnen.

Während das Wetter bisher zwar noch recht warm war, steht Bayern wohl vor einer Kaltfront mit dem ersten Schnee des Jahres. Eigentlich ein Grund mehr, um ins Hallenbad zu gehen. Auch eine weitere typische Freizeitaktivität in der kalten Jahreszeit steht aufgrund der hohen Energiepreise auf der Kippe: das Eislaufen. (jg)