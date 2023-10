Beschwerden nach Corona-Impfung: Bayerische Klinik „geht neue Wege“ – Hoffnung für Betroffene?

Von: Katarina Amtmann

In Bayern ist eine neue Anlaufstelle für Menschen geplant, die nach einer Corona-Impfung unter langanhaltenden Beschwerden leiden.

München - Die Corona-Zahlen steigen wieder. Das Virus bleibt deshalb auch in der Politik-Thema. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetsck will die Behandlung von Menschen mit langanhaltenden Beschwerden nach einer Corona-Impfung oder -Infektion weiter verbessern.

Corona in Bayern: Ambulanz in Augsburg für Post-Vac-Beschwerden geplant

Am Freitag, 29. September, betonte der CSU-Politiker bei einem Besuch am Klinikum Augsburg: „Mir ist es ein großes Anliegen, dass Menschen mit Beschwerden nach Covid-Impfungen oder Infektionen nicht alleine gelassen werden. Erste Ansprechpartner finden sie in der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung.“ Für anhaltende Beschwerden stünden Long/Post-Covid-Ambulanzen zur Verfügung. „Das Universitätsklinikum Augsburg geht neue Wege und will eine innovative und interdisziplinäre Ambulanz insbesondere für Menschen mit langanhaltenden und komplexen Beschwerden nach Covid-Impfungen einrichten. Diese Ambulanz ergänzt das bestehende Versorgungsangebot für Post-Vac-Betroffene um einen weiteren wichtigen Aspekt“, ergänzte Holetschek.

Er erhoffe sich, dem Ziel einer besseren Versorgung der Betroffenen durch die Verbindung der Ambulanz zur Forschung näherzukommen. „Denn: Wir wissen noch zu wenig über die oft komplexen Krankheitsbilder. Aufgrund der aktuell fehlenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Post-Vac-Syndrom hat zum Beispiel die Gesundheitsministerkonferenz die Bundesregierung am 27. März 2023 aufgefordert, die Forschung zum Post-Vac-Syndrom zu intensivieren und zu fördern“, so Bayerns Gesundheitsminister weiter.

Für Post-Vac-Betroffene ist in Bayern eine neue Anlaufstelle geplant (Symbolbild). © IMAGO / Steinach

Ambulanz am Klinikum Augsburg: Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen

„Das Konzept der Ambulanz am Universitätsklinikum Augsburg beinhaltet eine enge Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen wie Pulmologie, Kardiologie, Gynäkologie, Pädiatrie und Psychiatrie/Psychosomatik mit der Allgemeinmedizin, um Patientinnen und Patienten mit langanhaltenden Beschwerden nach Impfungen und Infektionen zu behandeln“, erklärte der CSU-Politiker weiter. Es werde eine integrative Medizin angestrebt, eine Altersbeschränkung für Patienten soll es nicht geben. (kam)

