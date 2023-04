Die beste Salami Deutschlands kommt aus Bayern: Fränkischer Metzger gewinnt zehn Preise bei Meisterschaft

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die Aischbüffel-Salami hat den Preis für die beste Salami Deutschlands gewonnen. Die Metzgerei Alber aus Eggolsheim räumte bei der Europameisterschaft für Schinken und Wurst insgesamt zehn Preise ab.

Eggolsheim – Die Metzgerei Albert hat mit ihren Produkten bei der Europameisterschaft für Wurst und Schinken abgeräumt und darf jetzt unter anderem den Titel für die „beste Salami aus Deutschland“ tragen. Ganze zehn Preise gewann die Metzgerei aus Eggolsheim bei Forchheim bei der Confrérie des Chevaliers du Gôute-Andouille de Jargeau in den Niederlanden. Die Bruderschaft will „die Wurst- und Schinkenkultur der Handwerker fördern“, erklärt Hannes Albert Merkur.de. Sie kürt einmal pro Jahr die besten Fleischprodukte Europas. Unter anderem gewann Alberts Aischbüffel-Salami in der Kategorie Rohwurst.

„Das ist der Clou an der Salami“: Das ist im deutschen Salami-Champion drinnen

Das Aischbüffel im Namen der Gewinner-Salami steht nicht für das enthaltene Büffelfleisch, sondern für das Aischbüffel-Bockbier. Die Salami ist eine Zusammenarbeit der Metzgerei Albert und der Brauerei Rittmayer. Das dunkle Bockbier mit 5,6 Prozent Volumen wird im Herstellungsprozess dazugegeben. Die Salami selbst „besteht aus Wasserbüffelfleisch, Schweinespeck und wurde mit Naturgewürzen abgeschmeckt und das Bier noch mit angegeben“, erzählte Albert. „Das ist der Clou an der Salami.“

Die Metzger und der Brauer präsentieren das Aischbüffel-Bier. © Metzgerei Albert/Facebook

Das Wasserbüffelfleisch nimmt die Metzgerei von Büffel Bill aus Baden-Württemberg. Der Fleischgroßhändler bietet Büffelfleisch aus ethisch korrekter Haltung an, was laut Albert „nicht so einfach zu bekommen“ ist. „Wasserbüffelhalter sind rar gesät. Wir waren mit einem aus der Oberpfalz in Kontakt, aber daraus wurde nichts. Wir suchen noch nach einem aus der Region.“ Der Salami-Champion kommt auch bei der Kundschaft sehr gut an. „Die ist der große Renner im Moment. Es kommen auch neue Kunden aus dem Nürnberger- und Bamberger-Raum und fragen nach der Salami, auch weil sie eine bestimmte Geschichte hat.” Der offizielle Titel lautet nach dem Gewinn „Nationaler Deutscher Champion in der Kategorie Rohwurst“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Trüffelleberwurst und Bolognese in der Dose: Zehn Preise für Metzgerei aus der Fränkischen Schweiz

Die Metzgerei Albert schickte im Februar mehrere Produkte eigenständig an die Bruderschaft in den Niederlanden. Die Jury lud sie Ende März auf die Preisverleihung ein. Insgesamt zehn Medaillen gewann die Metzgerei aus der Fränkischen Schweiz, acht Gold und zwei Silber.

Die acht Goldmedaillen erhielt die Metzgerei Albert für ihre „Aischbüffel-Salami, Trüffelleberwurst mit schwarzem Trüffel, fränkische Landleberwurst im Schweinedarm geräuchert, geräucherter Schinken, Bauernbratwürste, Kochschinken, Bolognese in der Dose, Göttinger in der Dose“, zählt der Metzger die Erfolge seines Familienbetriebs auf. Jeweils eine Silbermedaille erhielt die Metzgerei für ihren Heißrauchschinken und ihre Coppa aus der Fränkischen Toskana.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.