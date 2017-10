Die besten Bergtour-Tipps! Wer daheim bleibt, ist selber schuld 

Was gibt es Schöneres, als einen Tag in der Natur zu verbringen? Die tz-Redaktion verrät ihre Lieblings-Bergtouren. Passend zum genialen Wetter. Gern geschehen.

Seebensee/Tirol

+ Der Seebensee. © privat Tour: Wer viel Zeit und Kondition im Gepäck hat, wandert von der Ehrwalder Almbahn aus den gut beschilderten Weg zum Seebensee ­hinauf. Alternativ bietet es sich an, den ersten Teil der Strecke mit der Bahn zu fahren. Die einfache Fahrt kostet 12,50 Euro. Anfahrt: Mit dem Auto zur Ehrwalder Almbahn. Dort können Sie kostenlos parken. Anspruch: wunderschöne Tagestour, für Familien mit Kindern geeignet. Einkehr: Seebenalm, 0043/67 65 94 69 26.

Tipp von Manuel Stanuschewski (Layout)

Brecherspitz/Schliersee

+ Blick vom Gipfel der Brecherspitz auf den Schliersee. © Martin Becker Tour: Wer auf die Brecherspitz wandert, sieht den Schliersee wie eine blaue Lagune glänzen. Anfahrt: BOB Bayerischzell, Ausstieg Neuhaus. Anspruch: Wer nach oben will, muss kein Bergfex sein, aber mittlere Kondition braucht man schon. 2,5 Stunden dauert der Aufstieg, ebenso lang braucht man hinunter. Einkehr: Die Ankelalm kommt nach einer Stunde. Wer fit und trittsicher ist, nimmt den Nordgrat. Alternativ die leichtere Südwestroute.

Tipp von Andreas Thieme (Redakteur Lokales)

Pleisenhütte/Tirol

Tour: Schöner Marsch zu einer Kulthütte! Für die rund 800 Höhenmeter vom Wiesenhof braucht man gute zwei Stunden rauf zur Pleisenhütte und auch knapp zwei Stunden wieder runter. Anfahrt: Von Garmisch oder Walchensee nach Scharnitz, hinter der Isarbrücke links in Richtung Karwendeltäler. Gebührenpflichtiger Parkplatz am Gasthof Wiesenhof. Anspruch: Leicht, bissl Zeit muss man im Rucksack haben. Einkehr: Beim Wirtsehepaar Gaugg gibt’s super Hirsch mit selbstgemachten Knödeln.

Tipp von Andreas Beez (Chefreporter)

Bergcafé Siglhof/Bayrischzell

Tour: Kleine Tour mit knapp 300 Höhenmetern durch Wald und über einen Fluss. Am Schluß geht’s über eine Kuhweide zum Bergcafe Siglhof. Anfahrt: BOB nach Bayerischzell. Alternativ Parkplatz Wendelsteinbahn, Osterhofen. Anspruch: leicht und kurzweilig . Einkehr: Der Siglhof (Hochkreuth 3, Bayrischzell) serviert hausgemachte Torten und Smoothies, die Kinder freuen sich über alte Traktoren.

Tipp von Maria Zsolnay (Redakteurin Menschen) mit Sohn Béla

Ahornboden/Rißtal

Tour: Wenn schon Herbstlaub, dann bitte gscheit! Dann dorthin, wo’s schönsten denkbaren Ahorn-Bilder gibt. Anfahrt: Das klappt bloß mit dem Auto – über die A8, Holzkirchen, Bad Tölz und Lenggries nach Vorderrriss, dann über die Mautstraße nach Hinterriss (Eng). Anspruch: Im Tal ein Spaziergang, die Runde über die Berge (2-3 Stunden) ist ein bissl anstrengend, aber nicht gefährlich. Einkehr: Diverse, sowohl im Tal als auch am Berg.

Tipp von Uli Heichele (Lokalvize)

Brunnsteinhütte/Mittenwald

Tour: Was für ein Blick aufs Wettersteinmassiv! Die Brunnsteinhütte nahe Mittenwald (1560 m) ist ein Ziel, das auch bei Kindern gut ankommt. Esel laden zum Streicheln ein. Anfahrt: Parkplatz drei Kilometer südlich hinter dem Ortsende von Mittenwald an der B2 zwischen Mittenwald und Scharnitz in Tirol. Anspruch: Zwei Stunden langer Aufstieg, mittelschwer. Einkehr: Brunnsteinhütte mit Sonnenterrasse.

Tipp von Klaus Rimpel (Ressortleiter Politik)

Guffert/Tirol

Tour: Vom Parkplatz geht es mal durch Wald, dann über Wiesen und am Schluss etwas felsig und mit Drahtseil gesichert rauf. Anfahrt: Auto bis

Steinberg am Rofan, Parkplatz beim Gasthof „Waldhäusl“ (2 Euro pro Tag). Anspruch: Technisch einfache Bergtour mit einigen leichten Kle

tterstellen kurz vor dem Gipfel, gute Kondition und Trittsicherheit erforderlich. Einkehr: Gasthof „Waldhäusl“, unterwegs keine.

Tipp von Daniela Schmitt (Redakteurin Lokales) mit Freundinnen

Heferalm/Chiemgau

Tour: Nach einem rund ­90-minütigen Aufstieg auf ­einfachen Wegen durch herrlich buntes Herbstlaub und über Wiesen wird man reich belohnt. Von oben gibt es einen tollen Blick auf den Chiemsee und in den Chiemgau. Anfahrt: Navi: Schloßstraße 46, 83250 Marquartstein, kosten­freier Wanderparkplatz. Anspruch: schöne Tagestour, für Familien mit Kindern geeignet. Einkehr: Hefteralm (1020 m), u.a. selbst gemachte Kräuterlimo.

Tipp von Caroline Wörmann (Redakteurin Lokales) mit Sohn Jakob

Hirschberg/Tegernsee

Tour: Rauf geht’s zunächst am rechten Rand der Skipiste. Eine kleine Pause lohnt sich am Kamm mit den Rauheckalmen, bevor das Finale hin zum Gipfelkreuz wartet. Abstieg über den Steig, der direkt am Hirschberghaus beginnt (Dauer insgesamt: etwa 4,5 Stunden). Anfahrt: Ab Rottach-Egern, weiter auf der B 307, nach der Abzweigung über Enterbach nach Scharling zum Parkplatz am Hirschbergweg. Anspruch: Gemütliche Rundtour mit herrlichen Ausblicken. Einkehr: Hirschberghaus.

Tipp von Sebastian Arbinger (stv. Chefredakteur)

Rotwand/Schliersee

Tour: Der Klassiker in der Light-Version: rauf mit der Taubensteinbahn, dann eine gute Stunde sowie etwa 250 Höhenmeter rauf und rüber zur Rotwand. Anfahrt: Spitzingstraße 12, Schliersee. Anspruch: gut für Familien geeignet. Einkehr: Im Rotwandhaus gibt es die Kulinarik-Rundum-Versorgung.

Tipp von Klaus Heydenreich (stellv. Ressortleiter Sport), Kinder Oskar

(10) und Marlene (8)

Blomberg/Bad Tölz

Tour: Der Anstieg vom Parkplatz bis zur Rodelbahn verläuft über breite, schattige Schotterwege, ist aber teils ganz schön steil und braucht bei flottem Gehen ungefähr eine Stunde. Achtung: Bei Abfahrt mit dem Bob bremsen, sonst haut’s einen aus der Kurve! Anfahrt: Am Blomberg 2, 83646 Wackersberg, 1000 Parkplätze an der Talstation (2 Euro/Tag). Anspruch: einfach, Rodelbahn als Zuckerl für die Kinder. Einkehr: An der Talstation.

Tipp von Matthias Bieber (Redakteur Kultur) mit Kindern Anna und Alexander (12 und 10)

Hörnle/Bad Kohlgrub

+ Sarah Brenner. © privat Tour: Über Wald- und Wiesenwege führt die etwa 90-minütige Tour zur bewirtschafteten Hörnlehütte hinauf. Von der Terrasse aus hat man einen traumhaften Rundumblick. Anfahrt: Mit der Bahn via Murnau nach Bad Kohlgrub (eineinhalb Stunden) oder mit dem Auto über die A95 bis Oberau, von dort aus über B23 nach Unterammergau und weiter nach Bad Kohlgrub. Am Fuße des Berges gibt es einen (gebührenpflichtigen) Parkplatz (3 Euro pro Tag). Anspruch: zum Teil steile Wandertour, für Familien mit Kindern aber geeignet. Einkehr: Hörnlehütte (Telefon 08845/229).

Tipp von Sarah Brenner (Volontärin Lokales)

