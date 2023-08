Hochwasser-Alarm in Bayern: Zwei Gebiete bleiben im Warn-Fokus – Söder verspricht Hagel-Gebieten Hilfe

Von: Manuel Rank, Felix Herz

Am Dienstagabend entspannt sich die Hochwasser-Lage in Bayern, für zwei Landkreise warnen die Behörden vor „Überschwemmungen in bebautem Gebiet“. Markus Söder besucht betroffene Gebiete.

Update vom 30. August, 08.00 Uhr: Die Wetterkarte des Deutschen Wetterdiensts zeigt in Bayern wieder vermehrt grün an. Doch nicht alle Orte im Freistaat können aufatmen. „Am zentralen und östlichen Alpenrand sowie im angrenzenden Vorland“ soll es weiterhin Dauerregen geben, der aber laut DWD nach und nach abklingt. „In der zweiten Tageshälfte mit Ausnahme der alpennahen Gebiete örtlich Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit durch einzelne Schauer oder Gewitter. Mit Gewittern auch Böen bis 60 km/h und kleinkörniger Hagel nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Donnerstag von Nordwesten her ebenfalls vereinzelte Gewitter, aber abnehmendes Starkregenrisiko“, schreibt der DWD.

Hoher Pegel der Donau: Neuburg trifft Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Update vom 29. August, 22.40 Uhr: Da für den Pegel der Donau in Neuburg fünf Meter prognostiziert werden, hat das Technische Hilfswerk zusammen mit der Stadt Neuburg Maßnahmen zum Hochwasserschutz getroffen. Die Einsatzkräfte installierten am Dienstagabend einen mobilen Hochwasserschutz. Dieser soll bis zum Durchgang der Scheitelwelle aufrechterhalten werden, erklärte Frank Pfeffer vom THW Neuburg gegenüber News5. Die Hochwasserscheitel wird am Mittwoch gegen 12 bis 13 Uhr erwartet. „Danach beobachten wir das ganze noch einmal 24 Stunden und dann werden wir wieder zurückbauen“, so Pfeffer.

Das Technische Hilfswerk Neuburg hat einen mobilen Hochwasserschutz aufgestellt. © vifogra

Das schnelle Handel ist eine Lehre des Hochwassers im Jahr 1999. An Pfingsten drückte damals die Donau mit 2400 Kubikmetern Wasser und 7,35 Metern Pegelstand gegen Dämme und Kaimauer. Die Donau-Stadt überstand das Rekordhochwasser mit einem blauen Auge. Als Reaktion habe man den Hochwasserschutz in der Stadt komplett neugestaltet. Pfeffer vom THW Neuburg schätzt das Hochwasser für diese Jahreszeit als untypisch ein, man sei entspannt und wegen der Pegelhöhe sehe man kein Problem.

Update vom 29. August, 21.10 Uhr: Erneut hat der HND seinen Hochwasser-Warnbericht aktualisiert: Ein neuer Landkreis erreichte gegen 21 Uhr die Meldestufe 3, teilte das Amt mit. Demnach werde nun im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen / Stadt Ingolstadt vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete gewarnt. Der Pegel Neuburg / Donau hat laut HND die dritte Meldestufe erreicht. Der Hochwasserscheitel werde am Mittwochmorgen erwartet – gegen Abend sei mit einem merklichen Absinken der Wasserstände zu rechnen.

Hochwasser-Gefahr in Bayern: Lage entspannt sich in einigen Gebieten

Update vom 29. August, 20 Uhr: Die Lage in den von Hochwasser betroffenen Gebieten entspannt sich. Doch vor allem der Süden des Freistaats kämpft weiter mit den Folgen des Unwetters. In einer um 19.55 Uhr aktualisierten Karte gibt der DWD für große Teile Bayerns Entwarnung. Lediglich in Teilen Oberbayerns südlich von München und vereinzelt in Schwaben spricht der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen (Stufe 3) und Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2) aus.

Der Landkreis Passau hat die Meldestufe 3 verlassen. Statt der Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete werde stattdessen vor Ausuferungen und Überschwemmungen gewarnt, teilte das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf um 18.58 Uhr mit. Wegen der zeitversetzten Laufzeit des Flusses beschere die Donau dem Landkreis jedoch flussaufwärts noch eine weitere Hochwasserwelle. Demnach sei damit zu rechnen, dass in der Nacht auf Donnerstag der Pegel Hofkirchen/Donau die erste Meldestufe überschreiten werde – der Pegel Vilshofen/Donau voraussichtlich bereits am Mittwochnachmittag.

Update vom 29. August, 17.30 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder hat zwei vom Unwetter betroffene Regionen in Bayern besucht. „Wir lassen niemanden allein“, sagte Söder bei seinem Besuch in Benediktbeuern. Dort machte sich der Ministerpräsident ein Bild von den Zerstörungen unter anderem am dortigen Kloster. Nach ersten Schätzungen der Versicherungskammer Bayern belaufen sich die Schäden der Unwetter auf einen mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag. Es sei ein „schlimmes Ereignis“, sagte Söder.

Ministerpräsident Söder besucht betroffene Gebiete: „Wir stehen in der Not zusammen“

Weiter erklärte er, das Kabinett habe am Dienstag beschlossen, Hagel-Ereignisse in Nothilfeprogramme aufzunehmen. „So können bei existenzbedrohenden Schäden staatliche Hilfen genutzt werden. Außerdem erweitern wir das Förderprogramm zur Wiederherstellung von kommunaler Infrastruktur“, sagte Söder. „Durch den Klimawandel nimmt Extremwetter wie Hagel leider immer weiter zu. Wir stehen in der Not zusammen.“

Anschließend besuchte der bayerische Ministerpräsident das ebenfalls stark von den Unwettern betroffene Bad Bayersoien (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Etwa 370 der rund 400 Häuser des Ortes haben laut Bürgermeisterin Gisela Kieweg Schäden an den Dächern – manche seien komplett zerstört. Seit Wochenende sind Helferinnen und Helfer dabei, die Dächer zunächst mit Planen zu schützen.

In Bayern herrscht Hochwasser-Alarm – wie hier auch an der Donau. Unterdessen machte Markus Söder sich bereits ein Bild von den Unwetter-Schäden. © dpa | Tobias C. Köhler / Uwe Lein (Montage)

Update vom 29. August, 17 Uhr: Eine neue Warnung für einen neuen Landkreis: Um 16:40 Uhr hat der Hochwassernachrichtendienst die Warnkarte um eine weitere Region ergänzt, in der Vorsicht geboten ist. Für Kelheim gelte nun vom 29. August, 16:00 Uhr, bis zum 30. August, ebenfalls 16:00 Uhr, eine „Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete.“ Demnach werde nach aktueller Prognose die Meldestufe 3 voraussichtlich in der Nacht zum Mittwoch zwischen 1:00 Uhr und 2:00 Uhr überschritten.

Update vom 29. August, 15.30 Uhr: Der Hochwassernachrichtendienst hat seinen Lagebericht aktualisiert. Demnach entspanne sich die Lage am Inn, wo die Pegelstände sinken. Anders bei der Donau: Der HND meldet für einige Zuflüsse sowie den Oberlauf die Meldestufen 1 und 2. Für die Pegel in Neuburg und Kelheim sei zu erwarten, dass die Meldestufe 3 überschritten werde. Das Inn-Hochwasser hat Passau passiert.

Lage in Passau weiter angespannt – HND gibt Entwarnung für Mittwoch

Weitere südbayerische Donauzuflüsse – wie Iller, Günz, Zusam, Schmutter, Lech, Paar, Abens und Isar – zeigen den Angaben zufolge streckenweise Ausuferungen in Meldestufe 1 bis 2 mit noch leichten Anstiegen. An der gesamten Donau (Neu-Ulm bis Vilshofen) steigen die Wasserstände langsam weiter. Die weitere Verlagerung der Hochwasserwelle donauabwärts werde sich über die nächsten zwei Tage hinziehen.

Entwarnung gibt der Hochwassernachrichtendienst für die kommenden Tage: Am Mittwoch, 30. August, sollen die Regenfälle in Südbayern aufhören. Dadurch werde die Hochwassergefahr zurückgehen.

Update vom 29. August, 14 Uhr: Eine neue Warnung für einen neuen Landkreis: Um 14 Uhr ergänzte der Hochwassernachrichtendienst die Warnkarte um eine weitere Region, in der Vorsicht geboten ist. Für Straubing-Bogen, wo auch die Donau durchfließt, gilt nun die „Vorwarnung Hochwassergefahr“. Dafür gibt es Entwarnung in Altötting.

Update vom 29. August, 13.40 Uhr: Aufatmen nun auch im Ober- und Ostallgäu – der Hochwassernachrichtendienst hat für die beiden Landkreise eine Entwarnung herausgegeben. Kritisch sieht es weiterhin in Passau aus, wo weiterhin die höchste Warnstufe gilt.

Update vom 29. August, 11.35 Uhr: Passau ist derzeit der einzige Landkreis, für den der Hochwassernachrichtendienst noch mit der höchsten Warnstufe warnt. Und das zu Recht – denn wie Bilder aus der Stadt zeigen, sind die ersten Straßen überschwemmt worden und mussten gesperrt werden. Immerhin ist der seit Montag laufende Aufbau der Hochwasserschutzwände abgeschlossen.

Die ersten Straßen in Passau stehen unter Wasser, der Aufbau der Hochwasserschutzwände ist derweil abgeschlossen. © NEWS5 / Merzbach

Grundsätzlich hat sich aber auch die Lage in Passau vorsichtig entspannt, der Scheitel des Hochwassers soll gegen Mittag erreicht werden und wurde von 9 Metern auf 8,12 Meter heruntergesetzt. Da es aber noch weiter regnen soll – der DWD warnt bis 18 Uhr vor „Dauerregen“ in Passau – bleibt die Lage dynamisch und kann sich schnell verändern.

Update vom 29. August, 11.15 Uhr: Die Lage im Landkreis Kelheim ist brenzlig. Die dortigen Pegelstände der Donau steigen kontinuierlich, die Personenschifffahrt wurde nun aus Sicherheitsgründen eingestellt. Gegenüber vifogra erklärte Renate Schweiger von Schweiger Personenschifffahrt, dass man die Stege nun schnell abbaue und die Anlegestellen wegfahre. Sorgen mache sie sich aber noch keine, sie rechnet demnach mit einem Pegelstand von 5,50 Metern – die Meldestufe 4 wäre bei 6 Metern erreicht.

Der Donau-Pegel bei Kelheim steigt, die Personenschifffahrt wurde aus Sicherheitsgründen eingestellt. Noch bestehe aber kein Grund zur Sorge, so eine Stimme von vor Ort. © vifogra / Moller-Schuh

Man sei gut geschützt in Kelheim, der Hochwasserdamm und die Pumpen rund um die Stadt würden ihren Job machen. Allerdings, so heißt es bei vifogra, schwimmen Baumstämme im Hochwasser mit und sammeln sich an den Anlagen.

Update vom 29. August, 10.20 Uhr: Am Montagabend noch war eine Person in der Donau gesehen worden. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen in Gang gesetzt – die jedoch bislang erfolglos blieben.

Hochwassernachrichtendienst aktualisiert Gefahrenlage für Bayern

Update vom 29. August, 10.10 Uhr: Der Hochwassernachrichtendienst hat erneut seine Warnkarte aktualisiert. Die Warnstufen für die Landkreise Rosenheim und Mühldorf am Inn wurden herabgestuft, hier gilt jetzt nur noch die zweithöchste Warnstufe – „Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen“.

Dafür wurden die Hochwasserwarnungen für weite Teile Schwabens heraufgestuft: Statt der „Vorwarnung Hochwassergefahr“ gilt in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen an der Donau und Donau-Ries nun die zweithöchste Warnstufe. Und für Freising kam die erste Warnstufe „Vorwarnung Hochwassergefahr“ neu dazu.

Die Hochwasserlage in Bayern bleibt also dynamisch, dem aktuellen Lagebericht des Hochwassernachrichtendienstes zufolge verlegt sich der Hochwasserschwerpunkt zunehmend auf die Donau.

Katastrophen-Warnapp KATWARN löst aus – Mehrere Landkreise in Bayern betroffen

Update vom 29. August, 9.20 Uhr: Der Katastrophen-Warndienst KATWARN hat für gleich mehrere Landkreise, unter anderem für München, Warnungen herausgegeben. Demnach melden die Wasserwirtschaftsämter Rosenheim, Weilheim, München und Traunstein eine „Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen“. Die Meldung gilt bis Dienstagnachmittag / Mittwochvormittag, 30. August.

Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf löste sogar die erste Warnstufe aus: „Die Hochwasserwelle aus dem österreichischen Einzugsgebiet hat die Stadt Passau erreicht“, heißt es zur Begründung. Die Behörde warnt daher vor „Überschwemmungsgefahr in bebautem Gebiet“.

Erstmeldung vom 29. August:

München – Noch bis Dienstagabend, 29. August, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im gesamten Süden und Osten Bayerns vor „ergiebigem Dauerregen“ (Warnstufe drei von vier) und „Dauerregen“ (Warnstufe zwei von vier). Dadurch bleibt auch die Hochwasserlage im Freistaat angespannt – trotz der mancherorts verlauteten vorsichtigen Entwarnung.

Hochwasser-Gefahr in Bayern: Lage bei Dauerregen bleibt angespannt

Mit Sorge hatten die Behörden in Bayern auf die Nacht von Montag, 28. August, auf Dienstag, 29. August geblickt. Für die Landkreise Rosenheim und Mühldorf am Inn hatte der Hochwassernachrichtendienst die höchste Warnstufe herausgegeben, es war mit einem Überschreiten der Meldestufe vier gerechnet worden. Stand Dienstagmorgen lässt sich zumindest hier bilanzieren, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind. Auch im Berchtesgadener Land gibt es laut Behörde Entwarnung.

Soviel zu den positiven Nachrichten. Denn insgesamt bleibt die Lage in Bayern in Folge des anhaltenden Dauerregens angespannt. Für zahlreiche Landkreise gibt der Hochwassernachrichtendienst daher auch am Dienstag noch Warnungen heraus, neu hinzugekommen ist zum Beispiel Passau, wo ebenfalls die höchste Warnstufe erreicht wurde und die Behörde vor „Überschwemmungen in bebautem Gebiet“ warnt. Hier eine Übersicht zu den aktuell gültigen Warnungen:

Vorwarnung Hochwassergefahr : Deggendorf, Regensburg, Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Landsbgerg am Lech

: Deggendorf, Regensburg, Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Landsbgerg am Lech Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen : Altötting, Landshut, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Kelheim

: Altötting, Landshut, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Kelheim Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete: Rosenheim, Mühldorf am Inn, Passau

Die (Pegel-)Meldestufen beim Hochwassernachrichtendienst Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen. Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Hochwassernachrichtendienst: Meldestufe drei vielerorts erreicht

Im aktuellen Lagebericht des Hochwassernachrichtendienstes warnt die Behörde davor, dass in vielen Landkreisen die Meldestufen zwei und drei erreicht werden können. In Passau ist sogar das Überschreiten der vierten Meldestufe möglich. Vor allem im Laufe des Dienstagmorgens und -Vormittags wird sich zeigen, wie sich die Lage hier entwickeln wird.

Auch in der Landeshauptstadt München bleibt die Lage angespannt, Meldestufe 1 wurde demnach bereits erreicht. (fhz)

