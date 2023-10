Mit perfidem Trick: Junge Erwachsene ergaunern knapp eine halbe Million Euro – Anklage in Bamberg

Von: Anna Liebelt

Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat gegen vier Menschen Anklage erhoben. Die zwei Männer und zwei Frauen sollen mit mehreren Debitkarten-Betrügen rund eine halbe Million Euro erbeutet haben.

Bamberg – Gegen vier Menschen ist in Bamberg Anklage wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs erhoben worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am 25. Oktober mit. Laut Anklageschrift sollen die Betrüger mit ergaunerten Kontodaten virtuelle Debitkarten erstellt und so die rechtmäßigen Kontoinhaber um ihr Geld gebracht haben. Mit dieser Masche erbeuteten die zwei Frauen und zwei Männer rund eine halbe Million Euro.

Mit Online-Banking-Betrugsmasche: Täter bestehlen knapp 100 Menschen

Den Angeklagten wird eine ganze Reihe von Betrugstaten vorgeworfen, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Ausgangspunkt der Ermittlungen war dabei der Fall eines Geschädigten aus dem Landkreis Bamberg.

Mit einer perfiden Masche erbeuteten die vier Angeschuldigten, ein 27-Jähriger, eine 24-Jährige und ein 38-Jähriger aus Berlin sowie eine 21-Jährige aus dem Landkreis Oder-Spree allein bei diesem Geschädigten eine Summe in Höhe von mehr als 29.000 Euro. Insgesamt soll die Gruppe jedoch 93 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet bestohlen haben.

Der Trick schien leicht umzusetzen: Von einer bislang unbekannten „Phisher-Gruppierung“ sollen die Vier im Darknet die Zugangsdaten zum Online-Banking der Geschädigten erlangt haben. Daraufhin habe jeweils einer der Angeklagten bei dem Kontoinhaber angerufen und sich als Bankmitarbeiter ausgegeben. Dabei sollen die Täter jeweils auch eine falsche Rufnummer angegeben haben, um den Eindruck zu vermitteln, der Anruf käme tatsächlich vom eigenen Bankinstitut.

Perfide Betrugsmasche aufgedeckt – vier Menschen in Bamberg angeklagt

In den Gesprächen gaukelten die Betrüger ihren Opfern schließlich vor, ein Sicherheits-Update für das Online-Banking sei nicht rechtzeitig eingespielt worden, was nun nachgeholt werden müsse. Tatsächlich sollen die Angeklagten jedoch über die Online-Banking-Zugänge die Freischaltung virtueller Debitkarten vorbereitet haben, heißt es von Seiten der Generalstaatsanwaltschaft.

Mithilfe der TAN-Nummern, die die Betrüger ihren Opfern am Telefon entlockt haben sollen, aktivierten sie schlussendlich die Debitkarten. Diese konnten dann auf den Mobiltelefonen der Täter hinterlegt werden. So sollen die vier Beschuldigten deutschlandweit hochwertige Waren, wie etwa Mobiltelefone oder Gutscheinkarten gekauft haben – und das auf Kosten der zahlreichen Geschädigten.

Mit dieser Taktik erbeuteten die Angeklagten mehr als 450.000 Euro. Eine ähnliche Summe ergaunerten Trickbetrüger vor kurzem mit Schockanrufen.

Anklage in Bamberg: Tätern drohen bis zu zehn Jahre Haft

Seit Dezember letzten Jahres befinden sich drei der Angeklagten bereits in Untersuchungshaft, bestätigt die Generalstaatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Ihnen werden zwischen vier und 80 Fälle des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs vorgeworfen. Laut ersten Erkenntnissen haben sich die Täter bisher weitgehend geständig gezeigt. Dennoch drohen ihnen bis zu zehn Jahren Haft.

Da eine der beiden Frauen im Tatzeitraum noch Heranwachsende (also zwischen 18 und 21 Jahren alt) war, erfolgte die Anklageerhebung bei einer Jugendkammer des Landgerichts Bamberg. Aufgedeckt haben die Straftaten die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg und die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig. Fälle wie dieser sind kein Einzelfall. Immer wieder gelingt es Betrügern, andere Menschen mit skrupellosen Maschen abzukassieren.

