Betrüger geben sich als Steuerbehörde aus

Naila - Die Polizei warnt vor betrügerischen E-Mails. Die Täter geben sich als Mitarbeiter der Steuerbehörde aus und wollen so sensible Kontodaten abgreifen.

Die Polizei im oberfränkischen Naila (Landkreis Hof) warnt vor betrügerischen E-Mails. Unbekannte geben sich darin als Mitarbeiter des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) in Bonn aus und kündigen den Betroffenen eine Steuererstattung an. Dafür müssten sie ein angehängtes Dokument ausfüllen. Auf diese Weise versuchten die Täter an Konto- und Kreditkartendaten zu gelangen, teilte die Polizei am Freitag mit und verwies auf das BZSt, dem zufolge per E-Mail weder Steuererstattungen beantragt werden müssten noch Kontoverbindungen abgefragt würden.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa