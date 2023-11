Betrunkener Bauarbeiter kracht mit Auto in Lkw: Holzstämme bohren sich in Wagen

Von: Katarina Amtmann

Der betrunkene Fahrer und sein ebenfalls alkoholisierter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Allersberg - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 9. November, auf der A9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Allersberg und Hilpoltstein. Ein 46-jähriger Bauarbeiter war mit seinem Mitsubishi auf der Mittelspur unterwegs, als er aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Ein Autofahrer und sein Beifahrer hatten bei einem Unfall Glück im Unglück (Symbolbild). © IMAGO / MedienServiceMüller

Betrunkener Bauarbeiter verunglückt auf A9 Richtung München

Der betrunkene Fahrer geriet auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit einem Lkw, der mit Holzstämmen beladen war. „Durch die Kollision bohrten sich die Holzstämme teilweise bis in den Fahrgastinnenraum“, so die Polizei in der Pressemitteilung.

Sowohl der alkoholisierte Fahrer als auch sein Beifahrer, ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehend, wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Neumarkt gebracht.

Autofahrer mit 2,8 Promille auf A9 unterwegs - 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Der Führerschein des Bauarbeiters wurde noch am Unfallort sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. (kam)

