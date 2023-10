Betrunkener will Rettungswagen als Taxi nutzen – und blockiert Transport von Verletztem ins Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Der 22-Jährige forderte mehrmals, dass der Rettungswagen ihn nach Hause fahren sollte. Er behinderte mit seiner Aktion den Transport eines Verletzten ins Krankenhaus.

Regensburg - Am Samstag, den 7. Oktober, kam es am Hauptbahnhof Regensburg in den frühen Morgenstunden zu einem Vorfall, der den Einsatz eines Rettungswagens behinderte. Gegen 4 Uhr wurde eine Bundespolizeistreife zusammen mit einem Rettungswagen zu einem Schnellrestaurant am Bahnhof gerufen, um eine verletzte Person zu versorgen.

Regensburg: Betrunkener will von Rettungswagen nach Hause gefahren werden

„Als Rettungssanitäter und Bundespolizisten den Patienten zum Rettungswagen transportierten, lehnte dort ein sichtlich betrunkener Mann. Der 22-jährige Deutsche forderte mehrmals, dass ihn der Rettungswagen nach Hause fahren sollte“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. „Alle Versuche der Bundespolizisten und Rettungssanitäter, den Betrunkenen dazu zu bewegen, sich von dem Rettungswagen zu entfernen, schlugen fehl.“

Die Polizisten versuchten daraufhin, den Mann vom Fahrzeug wegzuführen. In der Folge leistete der Betrunkene erheblichen Widerstand, was dazu führte, dass die Beamten ihn zu Boden brachten und fesselten. Bei dem Vorfall wurden weder der 22-Jährige noch die Beamten verletzt.

2,46 Promille: Vorfall mit Betrunkenem am Regensburger Hauptbahnhof

Die Bundespolizei in Regensburg hat Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille, und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Verfahrensmaßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. (kam)

