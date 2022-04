Biergarten gegen zu laute Jugendliche: Bamberg hat „mit dem Holzhammer draufgehauen“

Von: Thomas Eldersch

Auf der Unteren Brücke haben sich bis vor kurzem noch zahlreiche Jugendliche zum Feiern getroffen. Jetzt steht dort ein Biergarten. © AlexanderPohl.photography/imago images/Screenshot/BR quer

Gegen zu laute Jugendliche auf der Unteren Brücke in Bamberg soll jetzt ein Biergarten helfen. Die wittern allerdings andere Beweggründe.

Bamberg - Die Jugend hatte es nicht einfach in den zwei Jahren Corona-Pandemie. In der Schule oder Uni galten besonders strenge Corona-Regeln. In der Freizeit wurde das Unterhaltungsangebot stark eingeschränkt. Bars, Clubs oder Konzerte fielen flach. Treffen mit zu vielen Menschen in geschlossenen Räumen waren sofort die Grundlage für Superspreader-Events. Deshalb zog es viele von ihnen ins Freie. Die Bamberger Jugend suchte sich für ihre Treffen dabei immer häufiger die Untere Brücke aus - zum Leidwesen der Anwohner und der Stadt.

BR quer: Biergarten soll zu laute Jugendliche vertreiben

Die BR-Sendung quer nahm sich jetzt diesem Thema an. Denn die Stadt Bamberg fand jetzt einen mehr oder minder kreativen Weg, die Jugendlichen von der Brücke zu verscheuchen. Denn dort, wo sich täglich Touristenmassen durchschlängeln und abends die Jugend feiert, wurde jetzt ein Biergarten aufgebaut. Für den Betreiber Tom Land eine lukrative Geschäftsidee und die Stadt spart sich den ständigen Einsatz der Polizei. „Wir können es tagsüber finanzieren, mit dem Biergarten“, erklärt Land. Mit den Tageseinnahmen wird nachts ein Security-Dienst bezahlt, der für Recht und Ordnung sorgt.

Die Bamberger Jugend fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen. © Screenshot BR quer

„Und dann wurd da mit dem Holzhammer draufgehauen“ auf das Problem, moniert Mathis Röder im quer-Interview. „Hier wird der Jugend etwas genommen und anderen Menschen gegeben.“ Die Jugend soll sich laut Stadt jetzt an den Stadtrand verziehen. Dort gebe es genug Flächen für sie. Das kommt für sie aber gar nicht infrage. Röder will genau erkannt haben, was die Stadt damit erreichen will. Es soll ein unliebsames Problem gelöst werden, ohne dass es auf die Politik zurückfällt, resümiert er.

BR quer: Anwohner beschweren sich über zu laute Jugendliche auf der Unteren Brücke

Aber nicht nur die Stadt ist genervt von der lärmenden Jugend. Auch Anwohner fühlen sich gestört. Ingeborg Bartels berichtet dem BR: „Die kommen ja schon vom Bahnhof her - mit Bierkästen. Und dann sitzen sie dort und dann kommt noch so Trommelmusik bis früh morgens um fünf Uhr. [...] Es ist einfach unerträglich.“

Anwohnerin Ingeborg Bartels ärgerte sich häufiger über die zu lauten Jugendlichen auf der Brücke. © Screenshot BR quer

Vieles probierte die Stadt zuvor aus. Alkoholverbot, Alkoholverkaufsverbot und Polizeikontrollen halfen nur wenig. Die ultima ratio war die Sperrung der Brücke in der Nacht. „Aber das war eigentlich nicht das, was man sich wünscht“, fasst es Pressesprecher Michael Memmel zusammen. „Das ist ein öffentlicher Ort, der frei begehbar sein soll.“ Aber so richtig frei kann man sich mit dem neuen Biergarten nicht mehr fühlen.

BR quer: Stadt Bamberg verteidigt ihren Plan für die Untere Brücke

Martin Lorber von der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg weiß, dass es mit dem frei zugänglichen Raum nicht mehr weit her ist. „Man wird quasi gleich weiter geschickt, wenn man zu lange stehen bleibt“, sagt Lorber dem BR. Wenn man sich setzen will, müsse man auch trinken und essen. Die Stadt relativiert. „Bei der Aktion geht es nicht darum, dem Kommerz Tür und Tor zu öffnen“, erklärt Pressesprecher Memmel. Es gehe ja vorrangig darum, dem Müll und dem Lärm Einhalt zu gebieten.

Die Fronten scheinen in Bamberg verhärtet zu sein. Aber für die Stadt und die Anwohner ist das Problem jetzt weitestgehend gelöst. Den Betreiber des Biergartens freut es. Und die Jugend? Die trifft sich jetzt einfach ein paar Meter weiter die Regnitz hinab. Mit dem Lärm und dem Müll müssen jetzt also andere Anwohner leben. (tel)

