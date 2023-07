Bierlaster verliert Ladung: Autobahn mit Kästen und Flaschen übersät

Trauriger Anblick

Bier-Unglück in Bayern: Ein Laster verlor im Landkreis Kulmbach auf der Bundesstraße 85 seine Ladung. Flaschen und Kästen landeten auf der Straße.

Neudrossenfeld – In Bayern hat am Montagmorgen, 10. Juli, ein Bierlaster seine Ladung verloren, Flaschen und Kästen landeten wild verstreut auf der Fahrbahn. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Das berichtet die News-Agentur News5 und bezieht sich auf Informationen von vor Ort.

Bierlaster verliert Ladung in Bayern: Flaschen und Kästen landen auf der Straße

Das Unglück passierte auf der Bundesstraße 85, nahe Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach. Ersten Erkenntnissen vom Unfallort zufolge verlor der Laster seine Ladung in einer Kurve. Es heißt, der Fahrer sei wohl zu schnell unterwegs und die Ladung nicht ausreichend gesichert gewesen.

So sei der Bierlaster zu schnell an der Auffahrt auf die A70 in Richtung Bamberg/Schweinfurt in die Kurve gefahren, die Ladung löste sich und verteilte sich auf der Fahrbahn.

Umfangreiche Aufräumarbeiten nach Bier-Unglück in Bayern

Den Berichten von vor Ort zufolge war die Straße am Vormittag noch mit Bierflaschen und -kästen übersät, die Aufräumarbeiten würden sich laut News5 noch länger hinziehen. Auf Bildern vom Unfallort ist aber zu sehen, dass viele Flaschen noch ihren Deckel haben und scheinbar unversehrt in den Kästen stecken. Möglicherweise ist also nicht alles kaputtgegangen – allerdings müsste man beim Aufmachen des Biers aufpassen, sonst könnte es eine bierische Abkühlung geben. Die ob des derzeitigen Wetters vielleicht gar nicht so unwillkommen ist. (fhz)

