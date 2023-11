E-Bike-Fahrer stürzt und lehnt Behandlung durch Rettungsdienst ab – dann fällt er in Fluss

Von: Katarina Amtmann

Ein 45-Jähriger lehnte nach einem Sturz eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab und flüchtete. Er wurde kurz darauf schwer verletzt aus einem Fluss gerettet.

Mömlingen - Ein 45-jähriger E-Bike-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, stürzte in Unterfranken. Er lehnte die medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab und fiel anschließend in einen Fluss. Wie die Polizei am Sonntag, 12. November, berichtete, wurde der schwer verletzte Mann aus dem Wasser gerettet.

Betrunkener E-Bike-Fahrer verletzt sich - und fällt in Fluss

Die Polizei erhielt demnach am Samstagabend eine Meldung über einen gestürzten Radfahrer in Mömlingen, im Landkreis Miltenberg. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der 45-Jährige seine Fahrt schon wieder aufgenommen. Kurz darauf informierten Sanitäter aus Hessen, dass ein Radfahrer vor ihrem Rettungswagen gestürzt sei. Trotz Gesichtsverletzungen lehnte der Mann eine Behandlung ab und floh zu Fuß.

Beamte fanden den Mann schließlich unterhalb einer Brücke in einem Fluss liegen. Rettungsdienst und Polizei holten den 45-Jährigen aus dem Wasser. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (kam/dpa)

