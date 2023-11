Biker rast mit 300 km/h über A9, dann schert Auto aus – Eigene Go-Pro filmt Unfall

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei Mittelfranken hat im Netz ein heftiges Video geteilt. Ein Motorradfahrer rast über die Autobahn. Als ein Pkw ausschert, kommt es zum Crash.

Nürnberg - Im Jahr 2020 hat sich auf der A9 in Mittelfranken ein schwerer Unfall ereignet. Die Polizei teilt auf Facebook dazu am Dienstag, 28. November 2023, ein Video - aus einem bestimmten Grund.

Motorradfahrer brettert mit 300 Sachen über die A9 in Franken: Dann schert ein Auto aus

Ein Motorradfahrer startete damals vom Standstreifen der A9, wechselte auf den linken Fahrstreifen und fuhr dort mit rund 299 km/h. Auf dem mittleren Fahrstreifen war ein Autofahrer mit gut 120 km/h unterwegs und scherte nach links aus, um einen Sattelzug zu überholen. „Das Unglück nahm seinen Lauf, als der Motorradfahrer nach einer Vollbremsung mit ca. 190 km/h auf das Heck des Pkw auffuhr“, berichtet die Polizei in dem Facebook-Post weiter.

Motorradfahrer rast mit 300 Sachen über bayerische Autobahn - und überlebt heftigen Crash

Der Motorradfahrer stürzte und blieb an der Mittelschutzplanke liegen. Sein Motorrad schleuderte derweil über den mittleren Fahrstreifen und touchierte die Schutzplanke. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, überlebte aber.

An der Unfallstelle wurde die GoPro des Bikers gefunden und die Videoaufzeichnung ausgewertet, um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren. Ein Ausschnitt der Aufnahme ist in dem Video zu sehen, das die Beamten auf Facebook geteilt haben. „Wir möchten alle daran erinnern, wie wichtig es ist, sich im Straßenverkehr stets verantwortungsbewusst und vorausschauend zu verhalten“, so der Appell der Polizei. „Du entscheidest, wie schnell du fährst. Geschwindigkeitsunfälle sind vermeidbar!“ Geschwindigkeiten sollten immer an die Straßen- und Sichtverhältnisse angepasst werden.

„Extrem leichtsinnig“: Facebook-Nutzer entsetzt über Unfallvideo

Das sehen die Facebook-Nutzer ganz ähnlich: „Sorry, aber die 299 ist da auch extrem leichtsinnig. Klar, der Autofahrer wechselt einfach die Spur. Deshalb sage ich immer: du musst so Motorrad fahren, als ob du ein Geist bist und die anderen alle betrunken!!!“

„Finde großartig,wie ihr hier Aufklärung betreibt - diese Videos helfen zu verstehen, was und wie etwas passiert ist und/ oder passieren kann, was hoffentlich den notwendigen Präventionseffekt hat“, kommentiert eine Frau den Beitrag. „Als ich noch aktiver Motorradfahrer war, wollte ich auch wissen was mein Zweirad so kann, allerdings hatte hab ich sie nicht bei so hohem Verkehrsaufkommen ausgefahren“, schreibt ein ehemaliger Biker zu dem Clip. „Dieses Video dürfte ruhig ein bisschen länger dauern und sollte in jeder Fahrschule gezeigt und besprochen werden“, findet eine weitere Person. Über 130 Facebook-User haben den Post kommentiert, mehr als 20 ihn auch geteilt. (kam)

