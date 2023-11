„Bilder der Schande“: Bayerischer Rewe prangert Kundenverhalten an – „Trauriger geht es nicht“

Von: Katarina Amtmann

Einige Kunden nehmen Produkte aus der Frische- oder Tiefkühlabteilung - und legen sie dann irgendwo im Supermarkt wieder ab. Die Ware landet deshalb im Müll (Symbolbild). © IMAGO / mix1

Ein Rewe-Markt in Bayern spricht in einem Facebook-Post ein ernstes Thema an. Viele Menschen reagieren zustimmend, sie sprechen von einer „Frechheit“ und „Unverschämtheit“.

Bad Bocklet - Der Rewe-Markt in Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen postet eigenen Angaben zufolge auf Facebook normalerweie Gute-Laune-Posts, „denn die liegen uns persönlich am meisten.“ Ab und an müsse man jedoch auch ernste Themen ansprechen, heißt es in dem neuesten Beitrag auf der Plattform. Der Supermarkt spricht in diesem Fall sogar von „Bildern der Schande“. Was war passiert?

Rewe in Bayern prangert Kundenverhalten an: „Diese Artikel sind dann Müll“

„Laut den Zahlen der Vereinten Nationen leiden 735 Millionen Menschen weltweit an Hunger“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Die Arbeit des Supermarktes bestehe darin, die richtige Ware in den richtigen Mengen für die Kunden zu bestellen und im besten Fall komplett zu verkaufen. Wenn doch mal etwas übrig bleibt, gehen die Produkte an die Tafel in Bad Kissingen, so die Filiale in Bad Bocklet.

„Leider kommt es in den letzten Monaten vermehrt dazu, dass vereinzelte Kunden kühlpflichtige Artikel einfach unbedacht in ungekühlte Regale legen. Wahrscheinlich haben sie es sich anders überlegt und sind zu bequem die Artikel wieder in die Kühlung zurück zu räumen“, erklärt der Rewe-Markt die Vorfälle, die Konsequenzen haben: Denn „diese Artikel sind dann Müll. Niemand kann/darf sie mehr verwenden. Trauriger geht es nicht.“

Rewe-Markt in Bad Bocklet mit Appell an Supermarktkunden: „Wegwerfen hilft niemandem“

Sollten Kunden es sich anders überlegen und Artikel doch nicht mehr kaufen wollen, dann sollen sie diese einfach an der Kasse abgeben oder beim Personal im Markt, so die Bitte. „Wir räumen ihn dann auf und alles ist gut. Wegwerfen hilft niemandem“, heißt es in dem Rewe-Facebook-Post abschließend.

„Eine Frechheit“: Bayerischer Rewe erhält nach Facebook-Post Zustimmung - „Unbegreiflich“

Für den Beitrag erhält der Rewe-Markt aus Bad Bocklet Zustimmung. „Das kann ich nur bestätigen. Eine Frechheit was man so in den Regalen findet. Was täglich an Ware weggeworfen wird. Weil man beim Metzger Fleisch und Wurst bestellt, TK-Ware aus der Tiefkühltruhe nimmt, aber es sich bis zur Kasse anders überlegt. Und dann wird es einfach irgendwo im Regal versteckt. Oder auch haltbare Waren in die Tiefkühltruhe gelegt. Den Leuten geht es immer noch zu gut. Aber das sind dann wahrscheinlich gerade die, die am meisten jammern“, kommentiert eine Frau. „Unbegreiflich wie faul der Mensch geworden ist, man kann doch die paar Meter zurückgehen und es wieder dahin stellen, wo man es her hat“, pflichtet ihr ein Mann bei.

„Wenn jmd. nicht mehr gut zu Fuß ist, oder alleine mit ,‘gut gelaunten‘ Kind/er einkaufen geht hat man noch Verständnis, dass die Ware beim Personal abgegeben wird. Aber irgendwo ablegen ist unter aller Sau. Respekt, dass ihr sogar öffentlich anbietet es zurück zu räumen. Aber ihr habt eig. auch so genug Arbeit“, findet jemand. (kam)

