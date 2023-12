Tau-Unwetter in der Nacht: Alarmstufe Rot bei Behörden in Bayern – Flüsse erreichen Hochwassermarken

Von: Felix Herz

In Folge des Tauwetters und des Starkregens steigen vielerorts in Bayern die Wasserstände teils dramatisch an. Beim DWD und HND wird eindringlich gewarnt.

Update, Montag, 11. Dezember, 07.23 Uhr: In der Nacht auf Montag hat ein starkes Tauwetter in den Alpen begonnen. Die Temperaturen am Alpenrand können teils auf zweistellige Werte steigen. Dazu regnet es durchgehend. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher eine Unwetterwarnung fürs Allgäu herausgegeben. Dort sollen bis Mittwoch zwischen 90 und 140 Liter pro Quadratmeter abfließen.

Große Vils tritt über die Ufer – Hochwasserlage in ganz Bayern angespannt

Das Tauwetter an den Alpen lässt derzeit besonders kleine Flüsse schnell anschwellen. In Niederbayern und Oberfranken haben Gewässer bereits bebaute Gebiete erreicht. Besonders schnell stieg über Nacht der Pegel der Großen Vils an, die im Kreis Erding entspringt. Höhe Vilsbiburg im Kreis Landshut erreicht sie zur Stunde die höchste Meldestufe vier. Teile des Stadtgebiets sind bereits überflutet.

Aber auch für den gesamten Freistaat ist die Lage kritisch. Eine Warnung vor Hochwassergefahr liegt für den Alpenraum vor. Und im ganzen Freistaat geht der Hochwassernachrichtendienst Bayern von Überschwemmungen aus.

Update vom 10. Dezember, 16.15 Uhr: Die dpa hat eine Zusammenfassung zu den bisherigen Folgen des Hochwassers in Bayern veröffentlicht. Darin geht es unter anderem um die 52-Jährige, die mit ihrem Wagen im Wasser steckengeblieben war.

Aufnahmen zeigen, wie in den Landkreisen Bamberg und Haßberge Straßen überflutet wurden. © NEWS5 / Merzbach

Auch in Niederbayern bleibt ein Fahrzeug im Wasser stecken – Mann hatte Sperrung missachtet

Auch in Landshut in Niederbayern fuhr ein Mann trotz Sperrung wegen Hochwassers durch eine Straße. Als das Auto dann rund einen halben Meter hoch vom Wasser umschlossen war, stoppte laut Polizei der Motor des Wagens. Eine Weiterfahrt war demnach nicht mehr möglich, die Türen ließen sich nicht öffnen, und es lief Wasser ins Auto. Zahlreiche Helfer von Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst befreiten den 63-Jährigen und seinen Beifahrer aus dem Wagen. Weil er das Durchfahrtsverbot missachtete, wurde er von der Polizei verwarnt. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Auch im unterfränkischen Landkreis Haßberge sorgten starke Regenfälle für zahlreiche Einsätze. In Ebern und Untermerzbach mussten Steine von Straßen beseitigt werden, nachdem diese auf die Fahrbahn gespült worden waren. Durch die Regenmassen und die stark angestiegene Itz mussten zudem mehrere Straßen gesperrt werden, die vom Hochwasser überflutet waren. Auch liefen ein Keller sowie ein Wohnhaus und eine angrenzende Scheune voll.

Erstmeldung vom 10. Dezember: München – Was passiert mit Schnee, wenn es wieder wärmer wird? Er schmilzt. In Bayern ist am vorigen Wochenende sehr viel Schnee gefallen, Schulen fielen aus, der öffentliche Nahverkehr kam unter anderem in München komplett zum Erliegen. Aktuell wird es wieder wärmer, was die Unmengen Schnee zum Schmelzen bringt – und in Kombination mit dem Starkregen, der teils über dem Freistaat niedergeht, steigt das Wasser teils gefährlich an.

Hochwasser-Gefahr in Bayern: Alarmstufe rot bei DWD und HND

Beim Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) laufen derzeit jeweils rote Alarmstufen für den Freistaat. Beim DWD gilt die „amtliche Unwetterwarnung vor starkem Tauwetter“ (Stufe drei) für den Großteil des Landkreises Oberallgäu. „Bei positiven Temperaturen und andauerndem Regen tritt ein starkes Abtauen der Schneedecke ein. Die Abflussmengen erreichen zwischen 90 l/m² und 140 l/m²“, heißt es in der Warnung des DWD. Für den gesamten Süden Bayerns gilt derweil eine „amtliche Warnung vor Tauwetter“ (Stufe zwei) – bis zu 45 Liter pro Quadratmeter sind hier möglich.

An vielen Orten in Bayern steigen die Wasserstände derzeit teils dramatisch an – eine Folge des Tauwetters und des Starkregens. © NEWS5 / Merzbach

Auch die Experten vom HND haben ein Auge auf die gefährlich steigenden Wasserstände im Freistaat. Für Stadt und Landkreis Bamberg sowie für Stadt und Landkreis Coburg gilt derzeit die höchste Warnstufe in der Warnkarte des HND. „Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete“, heißt es da. „Aufgrund der eintretenden Tauwetterlage in Zusammenspiel mit den vorhergesagten Niederschlägen werden die Pegelstände über das kommende Wochenende erneut ansteigen“, schreiben die Experten zur Begründung.

Umfassende Warnungen für Bayern – DWD-Prognose zum Wochenstart

Viele weitere Regionen in Bayern, vor allem rund um größere Flüsse, sind aktuell in der Warnkarte des HND orange (Stufe zwei) oder gelb (Stufe eins) eingefärbt.

Die Hochwasserlage in Bayern am Sonntag, 10. Dezember, um 14.45 Uhr. Für viele Regionen im Freistaat gibt es beim Hochwassernachrichtendienst verschiedene Warnungen. © Hochwassernachrichtendienst Bayern

Für die Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst einen weiteren Tiefenausläufer über Bayern. Noch am Sonntagnachmittag und bis weit in den Montag, 11. Dezember, hinein soll es stürmische Böen und Sturmböen geben. Das Tauwetter hält in den kommenden Tagen ebenfalls an – die Hochwasserlage bleibt daher angespannt. (fhz)

