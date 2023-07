Bis zu 38 Grad in Bayern! Warnung vor Rekordhitze – Wetterphänomen sorgt dann für Super-Unwetter

Von: Klaus-Maria Mehr

Das Wetter in Bayern ist am Wochenende von Extremen geprägt. Der Samstag liefert neue Jahreshitze-Rekorde für Bayern – dann sorgt ein Tief für extreme Gewitter.

München – Die große Kreisstadt Kitzingen am westlichen Rand der Metropolregion Nürnberg ist nicht nur bekannt für ihren Wein und ihre Altstadt. Kitzingen hält den Hitzerekord für Bayern. In einem Garten am Stadtrand steht seit über 20 Jahren eine Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Sommer 2015 schickte die Station eine Messung in die DWD-Zentrale in Offenbach, die nie vorher in Bayern gemessen worden ist: 40,3 Grad.

Auf die Rekordhitze prallen am Samstag kalte Luftmassen aus Nordwesten. Die Folge: schwere Unwetter über ganz Bayern. © Imago/DWD

Wetterrekord in Bayern liegt bei 40,3 Grad – am Samstag werden 38 Grad im Freistaat erreicht

Nie wurde eine höhere Temperatur seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen 1881 in Bayern gemessen. Am Samstag (15. Juli 2023) nähern sich die vorhergesagten Werte bis auf wenige Grad an diesen Wert an. Bis zu 38 Grad prognostiziert der DWD in mehreren Landesteilen Bayerns. Die höchsten Werte werden auch wieder in Unterfranken erwartet.

Die Temperatur-Vorhersage für Samstag, 15. Juli: Bis zu 38 Grad sind in Unterfranken möglich. © DWD

Hitzewarnung für Bayern: Behörde warnt eindringlich

Die oberste Wetter-Behörde hat deshalb eine Hitzewarnung für fast ganz Bayern herausgegeben. Diese Warnung sollten vulnerable Gruppen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Anfällig für Hitze sind vor allem ältere Menschen, ab 80 steigt das Risiko deutlich. Rund 60.000 Hitzetote hat das Barcelona Institute for Global Health im Jahr Wetter-Rekordjahr-2022 europaweit gezählt. Zum Vergleich: An der echten Grippe sterben jährliche europaweit rund 44.000 Menschen. Gegen Hitze kann man sich nicht impfen lassen. Es hilft, die eigenen vier Wände kühl zu halten und dort zu bleiben und dabei viel zu trinken.

Und je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, sollte man dann vielleicht auch keine großen Ausflüge für Samstagabend planen. Denn dann drohen schwere Unwetter in Bayern, vielleicht sogar eine besonders schwere Unwetterfront, die, ähnlich wie in der Nacht auf Mittwoch, einmal quer über Bayern rollt. In der Nacht auf Mittwoch wurden in Südbayern so heftige Sommer-Orkanböen gemessen, wie noch nie.

Im Laufe des Samstagabends bläst Tief Sandor kalte Luft von Nordwesten in Richtung Bayern. Dass der Zusammenprall von Kaltluft und Rekordhitze über Bayern für schwere Gewitter sorgt, gilt als gesetzt. Der DWD rechnet nach „aktueller Modelllage“ allerdings auch noch mit etwas Größerem. Es kann sich ein sogenanntes „mesoskaliges konvektives System“ bilden.

Wetterkonstellation könnte Gewitterkomplex heraufbeschwören, der nach Bayern zieht

DWD-Experte Dr. Markus Übel erklärt das Phänomen so: „Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Gewitter zu einem größeren Gewitterkomplex, der über mehrere Stunden anhält. Schon allein wegen seiner Größe, aber auch wegen der längeren Lebensdauer, werden bei einem MCS deutlich größere Gebiete von Böen und Starkregen getroffen.“

Schon jetzt: Warnung vor Unwettern am Samstagabend

Dieser Gewitterkomplex würde sich nach aktuellem Modell über Frankreich bilden, dann nach Südwesten, also Baden-Württemberg ziehen, um dann nach Osten Richtung Bayern abzudrehen. DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn warnt: „Dabei können unwetterartige Erscheinungen wie heftiger Starkregen (bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit) und mittelgroßer Hagel (bis 3 cm) auftreten. Auch schwere Sturmböen, vereinzelt sogar orkanartige Böen bis 110 km/h sind möglich.“

Ob und wann dieses Wetterphänomen Bayern erreicht, lässt sich, wie immer bei Gewittern, nicht exakt vorhersagen. Die Hitzewarnung und die generelle Unwetter-Gefahr ist dafür bereits jetzt sehr real. Wir melden aktuell jede DWD-Unwetterwarnung in unserem Bayern-Ressort.

