Über 20 Grad in Bayern oder Kälte bei Starkregen? Arktische Kaltluft prallt auf Biskaya-Tief

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Franken steht eine „spannende Wetterlage“ bevor. Da arktische Kaltluft auf die Warmluft eines Tiefs trifft, sind mehrere Szenarien möglich.

Nürnberg – Der Freitag (13. Oktober) war in Franken ein „ungewöhnlich warmer Tag“, so Wetter-Experte Stefan Ochs. Neue Rekordwerte habe es nur nicht gegeben, „weil vorher schon der Mittwoch so abgesahnt hatte.“ Am frühen Samstagmorgen gab es dann noch einen „letzten Abschiedsgruß unserer Warmluft“, die Temperaturen stiegen kurzzeitig noch auf bis zu 21 Grad.

Wetter in Franken: Böen, Regen- und Graupelschauer - Nachts bis zu -5 Grad

Am Sonntag ziehen dann Böen über Franken, mit dabei sind laut des Wetter-Experten auch zahllose Regen- und Graupelschauer. Die Sonne scheint wohl am ehesten am Morgen und dann wieder gegen Abend. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Montag flaut der Wind dann ab, es bilden sich einzelne Nebelfelder. Die Tiefsttemperaturen liegen laut Ochs zwischen +1 Grad auf den Juragipfeln und -5 Grad in ungünstigen Tallagen. „Meistens wird man wohl so bei -2 Grad landen“, so der Wetter-Experte in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de).

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Arktische Kaltluft trifft auf Warmluft des Biskaya-Tiefs: „Spannende Wetterlage“ in Franken

Der Montag beginnt heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichen erneut maximal 11 Grad. „In der Nacht zum Dienstag und am Dienstag lenkt ein Tief über der Biskaya in der Höhe Warmluft vom Mittelmeer über die Alpen zu uns. Daher ziehen mittelhohe Wolkenfelder durch. Regen bringen diese nicht, aber sie bremsen doch die nächtliche Abkühlung, so dass kaum mehr Frost auftritt“, berichtet Ochs. Die Wolken lockern tagsüber etwas auf, das Thermometer klettert auf 12 Grad.

In Franken könnten die Temperaturen bald wieder auf über 20 Grad klettern. Eine mögliche Alternative sind aber auch 6 Grad und Starkregen. © IMAGO / Jan Eifert / Bernd März (Collage: Merkur.de)

„Ab Mittwoch prallt Kaltluft arktischen Ursprungs von Nordosteuropa her auf die Warmluft vom Biskaya-Tief“, berichtet Ochs weiter. Er spricht von einer „spannenden Wetterlage mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten“. 6 Grad bei starkem Regen sind ebenso möglich wie ein plötzlicher Temperaturanstieg auf über 20 Grad oder stürmische Windböen. Wie sich das Wetter konkret entwickeln wird, ist aktuell aber noch nicht klar. (kam)

Spektakuläres Wetterphänomen über Bayerns Nachthimmel: Die besten Webcam-Bilder Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design, mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht's direkt zum Kanal.