Möglicher Blackout in Bayern: Kommunen entwickeln Notfallkonzepte - „Leuchttürme“ geplant

Von: Katarina Amtmann

Bayerns Kommunen bereiten sich auf den Fall eines Blackouts vor. (Symbolbild) © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Für den Fall eines Blackouts bereiten die Kommunen in Bayern aktuell Notfallkonzepte vor. Auch „Leuchttürme“ spielen dabei eine Rolle.

München - Wegen des Risikos eines Zusammenbruchs der Stromversorgung in Bayern bereiten die Kommunen Notfallkonzepte zur Versorgung der Bevölkerung vor. „Im Falle eines langanhaltenden Stromausfalls ist in erster Linie von Bedeutung, dass der Bevölkerung wohnortnah eine Anlaufstelle zur Verfügung steht, um etwa die Kommunikation im Krisenfall sicherzustellen“, sagte Michael Siefener vom Innenministerium in München.

Blackout: Notfallkonzept in der Oberpfalz vor Jahren erarbeitet

Basis für solch ein Krisenszenario sei eine Planungshilfe, die bereits vor mehreren Jahren in der Oberpfalz vom Bezirksfeuerwehrverband und der Bezirksregierung erarbeitet worden sei. „Zahlreiche Gemeinden haben bereits beziehungsweise treffen aktuell entsprechende Vorbereitungen“, so Siefener weiter.

Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, haben manche Städte bereits konkrete Konzepte ausgearbeitet, während in anderen Rathäusern Arbeitsgruppen noch tätig sind. Wesentlicher Bestandteil der Vorsorgepapiere ist oftmals die Einrichtung von sogenannten Leuchttürmen an zentralen Stellen der verschiedenen Ortsteile.

Landkreise im Süden bereiten sich auf Blackout vor

Im Falle eines Blackouts: Nürnberg will Feuerwehr-Gerätehäuser zu „Leuchttürmen“ machen

Die Stadt Nürnberg will beispielsweise die Feuerwehr-Gerätehäuser zu „Leuchttürmen“ machen. Dort können die Bürger sich dann informieren, Notrufe veranlassen, dringend notwendige Technik wie Beatmungsgeräte aufladen oder sich bei Kälte aufwärmen, erläutern die Behörden.

Die Feuerwehren sollen im Katastrophenfall mit Notstromgeneratoren eine Minimalversorgung mit Energie sicherstellen. Damit die Einsatzkräfte bei einem Ausfall der normalen Netze kommunizieren können, werden von den Behörden derzeit auch Satellitentelefone angeschafft. Die Städte betonen aber, dass das Risiko eines „Blackouts“ weiterhin als gering erachtet werde. (kam/dpa)

