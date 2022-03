Nach bedenklichem Fazit 2021: Blitzermarathon in Bayern nächste Woche „soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln“

Von: Katarina Amtmann

In Bayern findet nächste Woche ein Blitzermarathon statt (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Blitzermarathon 2021 brachte in Bayern ein bedenkliches Fazit. Nächste Woche ist es wieder soweit. Alle Informationen zur Aktion.

München - Bayern geht in der kommenden Woche mit einem sogenannten Blitzmarathon gegen Raser vor. Vom 24. bis zum 25. März soll es für 24 Stunden bayernweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen geben. Das teilte das Innenministerium am Freitag (18. März) in München mit.

Fakten zum Blitzermarathon in Bayern 24.-25. März 1800 Polizisten sowie rund 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung im Einsatz 2100 mögliche Messstellen Schwerpunkte: Landstraßen

Blitzermarathon in Bayern - „Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“

„Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf zurück. 2021 wurden in Bayern insgesamt 109 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet (2021 insgesamt 443 Verkehrstote).

Der Blitzmarathon ist Teil des europaweiten „Speedmarathon“, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ koordiniert wird. Der Freistaat beteiligt sich im Rahmen seines Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ an der Aktion gegen Raser. Auch andere Bundesländer nehmen daran teil.

Blitzermarathon: Rasen ist kein Kavaliersdelikt

Blitzermarathon in Bayern „soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln“

„Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, sagte Herrmann. Es gehe nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.

Wie notwendig Geschwindigkeitskontrollen sind, zeigte sich auch beim Blitzmarathon im vergangenen Jahr: 7036 Geschwindigkeitssünder fuhren trotz veröffentlichter Messstellen in die Fotofallen der Polizei. Den traurigen Höchstwert erreichte ein Motorradfahrer, der auf der Staatsstraße 2020 bei Bubesheim mit 231 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 gemessen wurde. (kam/dpa)