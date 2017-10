Blockabfertigung und Herbstferien: ADAC warnt vor Staus in Bayern

Den Autofahrern in Oberbayern könnte ein ermüdendes Wochenende bevorstehen. Blockabfertigung in Österreich und Ferien in Deutschland ergeben eine stauträchtige Mischung.

München - Wegen der Blockabfertigung von Lastwagen an der österreichischen Grenze müssen Autofahrer in Bayern am Freitag mit Staus rechnen. Davor warnte ein Sprecher des ADAC. Die Abfertigungen finden auf der Inntal- (Autobahn 12) und Brennerautobahn (Autobahn 13) statt. Am zweiten Tag des Pilotprojekts sollen am Freitag maximal 250 Lkw pro Stunde die Grenze zu Tirol passieren dürfen. „Weitere Brummis müssen dann warten. Wenn nur eine Spur befahrbar ist, dann kann es zu erheblichen Rückstaus kommen“, sagte ein Sprecher.

Auch am Wochenende sei die Staugefahr wegen der kommenden Feiertage und der beginnenden Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg groß, hieß es beim ADAC. Viele Leute würden die Freizeit für Ausflüge nutzen - deswegen könne es vor allem am Freitag und Samstag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zudem sei mit Rückreiseverkehr zu rechnen: Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen starten in die zweite Ferienwoche. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern enden die Schulferien.

dpa