Knochenmarkspende rettet David das Leben – „Habe selbst gar nicht verstanden, was da passiert“

Von: Susanne Edelmann

Drucken Teilen

Schwere Zeit: David Pace während der Krebstherapie, die fast zwei Jahre seiner Kindheit einnahm. © DKMS

Mit gerade einmal zwölf Jahren erhält der Baldhamer David Pace die Diagnose Blutkrebs. Dank einer Knochenmarkspende überlebt er. Nun möchte sich sein Vater bei der DKMS bedanken.

Baldham – Am 11. November, dem Sankt-Martinstag, veranstaltete Domenico Pace in seinem Baldhamer Lokal „da Mimmo“ ein Spendendinner zugunsten der gemeinnützigen Organisation DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Das Datum war kein Zufall: „Uns ist ein zweites Leben geschenkt worden, nun wollen wir auch etwas zurückgeben“, sagt der zweifache Familienvater.

Schockierende Krebsdiagnose mit nur zwölf Jahren: „Ich habe gar nicht richtig verstanden, was da passiert“

Rückblick: 2018 ist Paces Sohn David zwölf Jahre alt und ein vielversprechendes Fußballtalent. Er besucht ein Sportgymnasium und kickt für den TSV 1860 München. Als er bei einem Spiel plötzlich zusammenbricht, finden die Ärzte erst keinen Grund. Erst als seine Mutter Orsolya auf einen Bluttest besteht, kommt die niederschmetternde Diagnose: Blutkrebs.

Den Blutkrebs überstanden hat David Pace (17) dank einer Knochenmarkspende. Seine Eltern Domenico uns Orsolya bedanken sich bei der Spenderkartei per Benefizdiner. © Susanne Edelmann

„Als erstes habe ich meinen Job gekündigt, um ganz für David da sein zu können“, erzählt die Mutter. Fast zwei Jahre verbrachte sie mit ihrem Sohn in der Haunerschen Kinderklinik. David litt an einer seltenen Form der Leukämie, die sonst vor allem bei älteren Patienten auftritt. „Ich selbst habe gar nicht richtig verstanden, was da passiert“, sagt der heute 17-Jährige rückblickend. Seine Mutter hingegen hat sich vom ersten Tag an eingelesen, Vorträge besucht und jede Information aufgesogen, die sie kriegen konnte. „Die Ärzte haben mich da sehr unterstützt.“

Knochenmarkspende rettet jungem David das Leben: Baldhamer findet nur langsam in den Alltag zurück

Als die Chemotherapie nicht anschlug, war klar, dass David eine Stammzellenspende braucht. Zum Glück fand sich in der Spenderdatei der DKMS gleich ein passender Spender. „Wir wussten nur, dass es sich um einen jungen Mann handelt“, erzählt Orsolya. Spender und Patient konnten zwar Briefe austauschen, die Korrespondenz lief aber anonymisiert über die DKMS. Am 25. April 2019 erfolgte die Stammzellentransplantation, drei Monate später konnte David endlich das Krankenhaus verlassen.

„Von da an hat es noch etwa eineinhalb Jahre gedauert, bis er sich vollständig erholt hat“, berichtet seine Mutter. Im Sommer 2021 lernen sich David und sein Spender, Peter Schmidt aus Rheinland-Pfalz (damals 32), endlich kennen. „Es war ein sehr emotionaler Moment“, sagt Davids Vater Domenico. Das erste Treffen fand im Lokal der Familie statt. „Ein sehr netter Mensch, sehr aufgeschlossen, offen und herzlich“, lautet das einstimmige Urteil der Paces über den Lebensretter ihres Sohnes.

Emotionaler Moment: Das Zusammentreffen 2021 des damals 15-Jährigen mit seinem Knochenmarkspender Peter Schmidt aus der Region Mainz. © DKMS

(Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Davids Spender ist mittlerweile ein Teil der Familie geworden – „Wir sind froh, ihn kennengelernt zu haben“

Bis heute sind die Familien in Kontakt: „Peter war bei Davids Firmung dabei und als meine Frau und ich unsere Silberhochzeit in Sizilien gefeiert haben, war auch Peter mit seiner Familie eingeladen“, erzählt Domenico. „Wir sind so froh, ihn kennengelernt zu haben.“

Heute geht es David wieder gut. Er besucht inzwischen die Fußball-Leistungssportklasse der Walter-Klingenbeck-Realschule in Taufkirchen und kickt in der U19 des SC Baldham-Vaterstetten. „In der neuen Schule habe ich viele neue Freunde gefunden“, berichtet David, der weiter auf eine Profikarriere als Fußballer hofft: „Ich bin auf einem guten Weg.“

Aus Dank für die rettende Knochenmarkspende seines Sohnes sammelt Vater über 23.000 Euro für die DKMS

Seinem Vater war es deshalb eine Herzensangelegenheit, Spenden für die DKMS zu sammeln. Am Sankt-Martinstag lud er seine Freunde und Stammgäste zu einem Sechs-Gänge-Menü ein, etwa 100 Leute kamen und spendeten exakt 23 150 Euro, die Domenico ohne Abzüge an die DKMS weiterleitete. Das Geld wird für weitere Forschungen ebenso verwendet wie für den Ausbau der Spenderregistrierung.

Inzwischen arbeitet die DKMS international, um möglichst viele Spender und Patienten zusammenbringen zu können und so die Heilungschancen für Blutkrebs zu erhöhen. Wer selbst helfen möchte, kann Geld spenden oder sich als Stammzellenspender registrieren lassen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.