Tödliche Schüsse in Langweid – Ermittlungen gegen mutmaßlichen Mörder dauern an

Von: Elisa Buhrke

Nach den tödlichen Schüssen in Langweid am Lech ermittelt die Polizei weiter gegen den mutmaßlichen Täter. Der Sportschütze zeigte laut Landrat vor dem Verbrechen keine Auffälligkeiten.

Langweid am Lech - Nach der Bluttat in der schwäbischen Gemeinde im Landkreis Augsburg gehen die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter weiter. Am Freitagabend, 28. Juli, hatte der 64-Jährige nach derzeitigen Ermittlungsstand drei Nachbarn erschossen und zwei weitere Menschen schwer verletzt. Neue Erkenntnisse gaben die Behörden am Montag zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben des Landrats im Landkreis Augsburg, Martin Sailer (CSU), sei der Mann – ein Sportschütze – in den vergangenen Jahren ordnungsgemäß und regelmäßig überprüft worden: „So, wie es das Gesetz vorsieht: alle drei Jahre seit 2010 lückenlos und ohne Auffälligkeiten oder Beanstandungen.“

Bluttat in Langweid: Mutmaßlicher Täter muss sich

Derzeit sitzt der 64-jährige Deutsche in Untersuchungshaft. Ihm wird Mord vorgeworfen, Tatmotiv könne ein seit Jahren währender Nachbarschaftsstreit gewesen sein.

Langweid am Lech: Vor dem Haus liegen Blumen und Kerzen. Drei Bewohner hatte der mutmaßliche Täter erschossen. © Stefan Puchner/dpa

Landrat Sailer kann nachvollziehen, dass die Gewalttat eine Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts ausgelöst habe. „Wir als Rechtsaufsichtsbehörde sind dafür allerdings nicht zuständig, das ist rein eine politische Entscheidung“, sagte das CSU-Mitglied. Angesichts der Ereignisse herrschten im Landkreis und im Landratsamt aber Trauer und Entsetzen. (elb/dpa)

