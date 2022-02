Bluttat nahe Regensburg: Mann tötet Freundin und ruft dann Polizei - Ihr Kind ist während Tat in Wohnung

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Bluttat nahe Regensburg fand in der gemeinsamen Wohnung statt (Symbolbild). © Maurizio Gambarini/dpa

In Neutraubling im Landkreis Regensburg hat ein Mann seine 27-jährige Freundin getötet. Das Kind des Opfers im Grundschulalter war während der Tat zuhause.

Neutraubling - Ein Mann (36) hat in Neutraubling im Landkreis Regensburg am Sonntag (6. Februar) seine Freundin getötet und sich dann selbst bei der Polizei angezeigt. Gegen 7.15 Uhr ging laut Polizei der Anruf bei der Polizeiinspektion Neutraubling ein. Mehrere Einsatzkräfte und ein Notarzt eilten zu der Wohnung des Deutschen.

Landkreis Regensburg: Mann tötet Freundin - und ruft dann Polizei

Dort fanden sie die 27-jährige Frau, ebenfalls eine Deutsche, leblos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der mutmaßliche Täter befand sich ebenfalls noch in der Wohnung. Die Beamten nahmen in fest. Er leistete keinen Widerstand. Doch dann folgte der nächste Schock: Das Opfer hatte ein Kind im Grundschulalter. Es befand sich ebenfalls in der Wohnung, wahrscheinlich auch während der Tat.

Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat oder ein Motiv stehen noch nicht fest. Den Wunden der 27-Jährigen nach zu urteilen, handelte es sich bei der Tatwaffe um ein Messer. Genauswenig ist klar, ob das Kind die Tötung seiner Mutter mitansehen musste. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei nahm das Kind in Obhut. Offenbar ist der Täter nicht der Vater.

