BMW-Fahrer jagt auf Flucht vor der Polizei durch Nürnberg – Fahndung mit Hubschrauber und Spürhund

Von: Elisa Buhrke

Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Nürnberg sucht die Polizei Zeugen. Der flüchtige BMW-Fahrer verursachte einen Unfall und entkam zu Fuß.

Nürnberg - Ein BMW-Fahrer hat sich am Samstagmorgen, 25. November, einer Polizeikontrolle in der Nürnberger Südstadt entzogen. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen der Flucht, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit.

BMW-Fahrer liefert sich rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei Nürnberg

Gegen 08.20 Uhr wollten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd den Fahrer in der Schönweißstraße kontrollieren. Trotz Anhaltesignal, Blaulicht und Martinshorn gab der Fahrer Gas und raste durch die Stadt. Dabei missachtete er mehrere Rotlichtphasen, wechselte wiederholt den Fahrstreifen und fuhr sogar entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Die Beamten verfolgten den BMW über eine Strecke, die unter anderem durch die Gudrunstraße, die Wodanstraße und die Bayernstraße führte. In der Zugspitzstraße verloren die Beamten den Flüchtigen kurzzeitig aus den Augen. Dies nutzte der Fahrer, um seinen silberfarbenen 5er BMW im Nebelhornring abzustellen und zu Fuß zu flüchten. Zuvor hatte er einen Verkehrsunfall verursacht, weil er einen geparkten Pkw angefahren hatte.

Polizei fahndet in Nürnberg nach Fahrer: Hubschrauber und Spürhund im Einsatz

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund zum Einsatz kamen, konnte der Fahrer nicht gefunden werden. Der Spürhund konnte den Fluchtweg vom Nebelhornring zur U-Bahn-Station „Langwasser-Mitte“ ausmachen.

Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei dem Fahrer um den Halter des Pkw handelt, der keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Autorennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines mutmaßlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Verkehrsunfallflucht werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die dem flüchtenden BMW begegnet sind oder den flüchtigen Mann auf seinem Weg zu Fuß gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

