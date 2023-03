Gerammte Autos, Beamter muss zur Seite springen: Polizei schießt auf flüchtenden BMW

Von: Katarina Amtmann

Der BMW steht mit platten Reifen auf der Straße. © vifogra / Haubner

Weil er aggressiv fuhr, sollte ein BMW-Fahrer in Regensburg kontrolliert werden. Er flüchtete, ein Beamter schoss. Dann haute der Mann zu Fuß ab.

Regensburg - Aufregung am Abend in der Oberpfalz. Ein BMW-Fahrer fiel in Regensburg einer Polizeistreife durch eine aggressive Fahrweise auf. Die Beamten wollten ihn kontrollieren, doch der Fahrer flüchtete und rammte zwei Dienstwagen. Die Polizei schoss deshalb auf die Fahrzeugreifen, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Verletzt wurde niemand.

Autofahrer flüchtet in Regensburg vor der Polizei - Beamter schießt auf Reifen

Der Pressemitteilung zufolge bemerkte eine Zivilstreife gegen 18.40 Uhr einen BMW in der Lore-Kullmar-Straße. Dieser fiel durch seine aggressive Fahrweise auf und sollte deshalb kontrolliert werden. Der BMW-Fahrer ignorierte aber die Anhaltezeichen und versuchte, zu fliehen. In der Galgenbergstraße fuhr er dann in ein Parkhaus. Dort sollte er durch zwei Dienstfahrzeuge blockiert werden, wie die Polizei berichtet.

„Der Fahrer, der sich alleine im BMW befand, rammte die beiden Fahrzeuge. Um nicht angefahren zu werden, sprang ein Beamter, der bereits ausgestiegen war, zur Seite“, berichtet die Polizei weiter. Als der BMW weiter in Richtung der Ausfahrt der Tiefgarage fuhr, gab einer der Beamten aus kurzer Distanz mehrere gezielte Schüsse auf die Reifen des Wagens ab. Trotz zweier platter Reifen fuhr der BMW-Fahrer aber aus dem Parkhaus.

BMW-Fahrer lässt Auto bei Flucht in Regensburg stehen - und flüchtet zu Fuß weiter

Nach wenigen hundert Metern kam sein Fahrzeug schließlich in der Franz-Mayer-Straße zum Stehen. Der Mann verließ sein Auto und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei fahndete – auch mithilfe eines Polizeihubschrauber und Suchhunden – nach ihm. „Bis zum aktuellen Zeitpunkt ist der Mann weiter flüchtig“, heißt es.

Der zurückgelassene BMW wurde durch die Polizei sichergestellt. Es handelt sich dabei um einen grauer 3er BMW Kombi mit Regensburger Kennzeichen. „Wer durch diesen gefährdet wurde oder sonst Hinweise zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2001 zu melden“, so die Beamten. (kam)

